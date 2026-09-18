MPGO/CyberGaeco e Polícia Civil combatem pornografia infantil

Operação Anjo da Guarda III fez mandato de busca e aprensão em Jataí

O Ministério Público de Goiás (MPGO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Cibernético (CyberGaeco), e a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), deflagraram na manhã desta quinta-feira (18/9) a Operação Anjo da Guarda III, que visa combater a obtenção e o armazenamento de material de pornografia infantil em dispositivos eletrônicos.

A operação cumpriu mandado de busca e apreensão em Jataí, com atuação conjunta entre servidoras e servidores do Ministério Público, policiais civis, promotor e delegado. A investigação contou com o uso de tecnologia para apuração dos fatos e, ainda, no cumprimento, foram utilizadas ferramentas desenvolvidas pelo MPGO, como o MEDI BeA (Medi para Busca e Apreensao) e Nêmesis (ferramenta que utiliza inteligência artificial e outros elementos na busca de material de pornografia infantojuvenil existente em dispositivos eletrônicos).

Foram apreendidos mais de uma dezena dispositivos eletrônicos, os quais serão submetidos a análise e extração.

Trata-se da terceira Eedição da atuação conjunta entre as duas unidades, o que tem cooperado ativamente para uma atuação firme, eficaz e cooperativa no combate a estes crimes, com troca de experiências e tecnologias.

A segunda edição da operação, deflagrada em 13 de agosto deste ano, cumpriu mandado de busca e apreensão em Goiânia. Já a primeira edição, realizada em 16 de setembro de 2025, cumpriu três mandados de busca e apreensão, sendo dois em Goiânia e um no Entorno do Distrito Federal. Na ocasião, foram localizadas dezenas de arquivos de pornografia infantil e efetuadas duas prisões em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.