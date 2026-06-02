Lula inaugura hospital federal em Catalão

O complexo hospitalar inaugurado beneficiará 56 municípios da macrorregião Centro-Sudeste de Goiás, oferecendo atendimento de média e alta complexidade, além de atuar ativamente na formação de novos profissionais de saúde. Unidade recebeu R$ 67 milhões de investimento do Governo do Brasil para as primeiras ações de funcionamento e tem foco na assistência, ensino, pesquisa e extensão no âmbito do SUS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão (HU-UFCAT), nesta terça-feira, 2 de junho, no município de Catalão (GO). A unidade de saúde recebeu investimento de R$ 67 milhões do Governo do Brasil para iniciar as operações e dispõe de oncologia, entre outros serviços, atuando também na formação de profissionais de saúde nas áreas de medicina, enfermagem e psicologia.

Nós temos o direito a tudo. Nós temos o direito a comer bem, a trabalhar bem, a ganhar bem, a morar bem, a estudar bem, a ter acesso a tudo que é importante nesse país”, ressaltou o presidente Lula durante a inauguração do hospital-escola.

Segundo ele, o objetivo do Governo do Brasil é oferecer oportunidades iguais para toda a população, independente de sua origem ou renda.

“A educação é para todos, de verdade. Eu não quero tirar ninguém de lugar nenhum. A única coisa que eu quero é que a filha da empregada tenha a chance de desfrutar da mesma educação. Eu não quero tirar nenhum branco da universidade, mas eu quero que o povo negro tenha a mesma chance de desfrutar essas oportunidades”, declarou Lula.

Focado na assistência, ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o complexo hospitalar beneficiará 56 municípios da macrorregião Centro-Sudeste de Goiás, oferecendo atendimento de média e alta complexidade, além de atuar ativamente na formação de novos profissionais de saúde. A capacidade assistencial é estimada em mais de 1,5 milhão de pessoas na região.

INVESTIMENTOS — Dos R$ 67 milhões investidos pelo Governo do Brasil, R$ 27 milhões são do Ministério da Saúde para construção da infraestrutura e R$ 40 milhões do Ministério da Educação para as primeiras ações de funcionamento. Anualmente, o MEC vai repassar, ainda, R$ 261 milhões para o custeio do hospital. A prefeitura de Catalão também investiu R$ 100 milhões na construção do prédio.



O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, definiu a inauguração da unidade hospitalar como revolucionária na área da saúde e da educação, ajudando a salvar vidas e transformando o futuro do SUS nos próximos anos. “Esse hospital só está sendo aberto hoje graças ao Governo do Brasil, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aceitou a proposta de federalização e assumiu os recursos da educação e da saúde. Essa é uma forma do compromisso do seu governo em juntar saúde e educação para cuidar do nosso povo e do povo brasileiro.”

DIREITO À EDUCAÇÃO — Para o ministro da Educação, Leonardo Barchini, as universidades produzem ciência e ajudam o país a se desenvolver. “Nós vamos continuar inaugurando hospital universitário, inaugurar campus universitário, inaugurar instituto federal, inaugurar universidade, aumentar a vaga de Prouni, aumentar Fies. Porque nós queremos mais e mais que a população brasileira possa ter o direito de sonhar, possa ter o direito de ter uma melhor renda, possa ter o direito de poder sonhar com uma universidade pública, de poder estudar no interior”, comentou.

CAPACIDADE E ESTRUTURA – A unidade tem capacidade para 166 leitos de internação, sendo 30 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adulto, 25 leitos de cuidados intensivos neonatal e 40 leitos de observação e recuperação pós-anestésica. Além disso, a estrutura assistencial contará com: seis salas cirúrgicas; duas salas obstétricas; três salas de endoscopia; 22 consultórios ambulatoriais; parque de diagnóstico por imagem completo; e serviços de diagnóstico em cardiologia.

Totalmente concluído e equipado, o hospital será liberado para a população em quatro fases. Esta primeira será marcada pela abertura de 30 leitos clínicos adultos, um leito de observação, dois leitos de Unidade de Decisão Clínica e da ala de ambulatório. A estimativa é que o total de leitos esteja em funcionamento no prazo de 12 meses.

Esse é o 46º Hospital Universitário Federal que compõe a Rede HU Brasil. “Essa rede veio para colaborar de maneira decisiva para que o Brasil tenha um SUS cada vez mais forte, com cada vez mais capacidade de atender a população com qualidade, de forma humanizada e, ao mesmo tempo, se transformar num cenário de ensino e de formação dos futuros profissionais de saúde”, disse o presidente da HU Brasil, Arthur Chioro.

Quando estiver operando em plena capacidade, o hospital contará com investimentos superiores a R$ 300 milhões por ano para custeio e pessoal, com recursos do Governo do Brasil, por meio da HUBrasil/MEC. O dimensionamento total da unidade prevê 1.527 trabalhadores, dos quais cerca de 1.400 atuarão na assistência e mais de 100 em funções administrativas. Desse total, aproximadamente 200 profissionais já estão previstos para a primeira fase de funcionamento do hospital.

ESPECIALIDADES – Estruturado como referência em média e alta complexidade, o hospital terá atuação de destaque nas áreas de clínica médica e cirúrgica, terapia intensiva (adulto e neonatal), pediatria e urgência/emergência pediátrica, atendimento a queimados e oncologia, englobando também a quimioterapia. Além da assistência, o espaço será dedicado à formação acadêmica em saúde nas áreas de medicina, enfermagem, psicologia, entre outras.

Para a reitora da Universidade Federal de Catalão, Roselma Lucchese, a estrutura inaugurada nesta terça dará dignidade para a comunidade de Catalão e dos municípios arredores. “Nós podemos transformar a saúde e a educação das pessoas, porque hoje, nós estamos abrindo uma estrutura que tem condições de dar dignidade, tratamento digno a quem está sofrendo por uma doença. Para além de atender a nossa comunidade, pacientes que tinham que se deslocar para longe para poderem ser tratados. E para além disso, nós estamos falando de um hospital universitário para formar profissionais com capacidade, com excelência”, destacou.

HISTÓRICO – O prédio, batizado como Hospital Universitário de Catalão Adib Elias, foi originalmente construído pela Prefeitura de Catalão com o objetivo inicial de funcionar como um hospital regional. Posteriormente, a estrutura foi doada à UFCAT e sua gestão repassada à Rede HUBrasil/MEC (antiga Ebserh). Para adequar as instalações às exigências operacionais de um hospital-escola, a prefeitura realizou investimentos adicionais em obras. O Acordo de Cooperação Técnica que marcou essa nova fase foi assinado em 25 de fevereiro de 2025.



“Esse é um momento importante para Catalão. Nossa cidade tem uma pecuária forte, tem uma agricultura marcante, um comércio regional muito forte, temos uma indústria consolidada. E nós temos mais uma indústria hoje sendo consolidada com esse ato, que é a indústria da saúde. Hoje, a saúde passa a ter um papel tão importante na economia da cidade como os outros setores”, ressaltou o prefeito de Catalão, Velomar Rios.

UFCAT – A universidade foi oficialmente criada em março de 2018, após o desmembramento do Campus Catalão da Universidade Federal de Goiás (UFG). A ideia era promover a educação superior e a produção de conhecimento da região, contribuindo para o desenvolvimento social de Catalão e dos municípios próximos. Atualmente, a UFCAT tem um campus e oferece 34 cursos de graduação e 14 programas de pós-graduação para aproximadamente 4,5 mil estudantes.

Fonte: Ag.Gov/MS – Foto: Ricardo Stuckert/PR