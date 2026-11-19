O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez questão de levar pessoalmente uma notícia aguardada durante décadas pelo cacique Raoni Metuktire: o reconhecimento da posse permanente da Terra Indígena Kapôt Nhinore pelos povos Mebêngôkre e Yudjá. Nesta quinta-feira (19), Lula visitou o líder indígena, de 94 anos, em Mato Grosso, e contou que o governo havia assinado a portaria declaratória do território onde Raoni nasceu e cresceu.

Raoni, que enfrenta um câncer com metástase e está em cuidados paliativos, recebeu a notícia diretamente do presidente antes da cerimônia oficial, em uma visita reservada em sua casa. Saiba mais sobre a demarcação da terra índigena com a TVT News.

Lula conta a Raoni sobre a demarcação

A visita teve um significado que vai além de um ato oficial. Diante da idade avançada e da condição de saúde do cacique, Lula destacou que queria contar a notícia enquanto Raoni ainda estivesse vivo. Era uma forma de reconhecer, diante do próprio líder, uma reivindicação que atravessou gerações e acompanhou boa parte de sua trajetória de defesa dos povos originários.

Em publicação nas redes sociais, Lula também registrou o reencontro e o respeito que sente pela liderança indígena. O presidente afirmou que a assinatura representa um passo importante na garantia dos direitos dos povos originários e uma das grandes lutas da trajetória de Raoni.

A decisão envolve uma área de aproximadamente 362,2 mil hectares, localizada entre Mato Grosso e Pará. A portaria declaratória reconhece a posse permanente dos povos Mebêngôkre e Yudjá, mas ainda há etapas administrativas a cumprir até a conclusão da demarcação.

Lula faz questão de contar pessoalmente a notícia a Raoni

A imagem do encontro entre Lula e Raoni carrega o significado de uma reivindicação que se prolongou por décadas. O presidente não queria apenas anunciar mais uma medida administrativa. Queria que o próprio cacique soubesse que uma das principais lutas de sua vida havia avançado.

No vídeo divulgado pelo Palácio do Planalto, Lula explica que desejava dar a notícia pessoalmente ao cacique, ainda em vida. A preocupação com o tempo dá outra dimensão ao encontro: Raoni dedicou décadas à defesa de seu território e agora pôde receber diretamente do presidente a confirmação de que o governo havia assinado a portaria declaratória.

A fala de Lula também evidencia a relação de respeito construída entre os dois. Em 2023, Raoni participou da cerimônia de posse presidencial e subiu a rampa do Palácio do Planalto ao lado do presidente e de outros representantes da sociedade civil.

Cacique Raoni subiu a rampa do Planalto na posse do presidente Lula. Foto: Ricardo Stuckert

Em suas redes sociais, Lula escreveu:

Hoje tive a oportunidade de me reencontrar com o cacique Raoni, uma liderança histórica dos povos indígenas, por quem tenho profundo respeito e admiração. Também assinei a portaria que reconhece a posse permanente dos povos Mebêngôkre e Yudjá sobre a Terra Indígena Kapôt Nhinore: uma conquista histórica, um passo importante na garantia dos direitos dos povos originários e uma das grandes lutas na trajetória do cacique Raoni.

A visita e a cerimônia de assinatura integraram a agenda oficial do presidente Lula.

Quem é o cacique Raoni e por que suas cartas são documentos históricos

Raoni Metuktire é uma das principais lideranças indígenas do Brasil e uma referência internacional na defesa dos povos originários, da Amazônia e dos territórios tradicionais. Líder do povo Mebêngôkre, conhecido também como Kayapó, ele nasceu na região de Kapôt Nhinore e dedicou décadas à luta pelo reconhecimento dos direitos de seu povo.

Sua atuação ultrapassou as fronteiras brasileiras. A partir do fim da década de 1970, Raoni ganhou projeção internacional ao denunciar ameaças aos territórios indígenas e à floresta. Em 1989, uma campanha internacional com o apoio do músico britânico Sting ampliou a visibilidade de suas reivindicações.

Mas uma parte importante dessa trajetória está registrada em documentos e cartas que o cacique encaminhou a autoridades brasileiras. Esses textos mostram que Raoni não deixou de cobrar do Estado o reconhecimento de seu território, mesmo depois de sua comunidade ter sido deslocada da região.

Uma das correspondências mais importantes foi enviada em 1997 ao governo federal. Nela, Raoni reiterava que a saída de seu povo da antiga aldeia não significava abandono da terra. A reivindicação era também uma resposta às tentativas de desconsiderar a ocupação tradicional do território.

Em novembro de 2007, o cacique voltou a levar o assunto diretamente a Lula. Uma carta coletiva, assinada por Raoni e outras lideranças indígenas dos povos Mebêngôkre, Panará, Yudjá e Tapajuna, foi encaminhada ao presidente da República. O documento pedia a demarcação de Kapôt Nhinore, denunciava invasões e cobrava respeito aos direitos indígenas garantidos pela Constituição de 1988.

A carta também manifestava oposição à mineração e à construção de hidrelétricas que ameaçavam os territórios e os recursos naturais dos povos indígenas. O pedido era direto: que o governo brasileiro respeitasse e protegesse essas comunidades.

As correspondências ajudam a dimensionar o significado do encontro desta quinta-feira. A notícia que Lula levou pessoalmente a Raoni responde a uma reivindicação que o cacique apresentou por escrito, em reuniões, viagens e mobilizações durante décadas.

Presidente Lula faz questão de anunciar demarcação a Raoni em vida: “Profundo respeito e admiração” – Foto: Ricardo Stucket

A história das cartas e das cobranças de Raoni está documentada em registros reunidos pelo Instituto Socioambiental e em reportagem de SUMAÚMA sobre os 70 anos de luta pela terra.

Terra Indígena Kapôt Nhinore: o território onde Raoni nasceu

A Terra Indígena Kapôt Nhinore possui aproximadamente 362.243 hectares e está localizada na bacia do Rio Xingu, na divisa entre Mato Grosso e Pará. A área abrange os municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingu, em Mato Grosso, e São Félix do Xingu, no Pará.

O território tem importância histórica, cultural e espiritual para os povos Mebêngôkre e Yudjá. Foi onde Raoni nasceu e passou parte da infância. Ali estão referências ancestrais, locais sagrados e sepulturas de familiares e antepassados da comunidade.

A saída de parte das famílias da região, nas décadas de 1950 e 1960, ocorreu em meio a conflitos, epidemias e ao avanço da ocupação não indígena. Mesmo depois da mudança para outras aldeias, os povos continuaram frequentando Kapôt Nhinore para caçar, pescar, colher alimentos e plantas medicinais, realizar cerimônias e visitar os túmulos de seus parentes.

A área já aparecia na proposta original de criação do Parque Indígena do Xingu, em 1952, mas acabou excluída dos limites do parque. Desde então, a reivindicação pelo reconhecimento territorial atravessou diferentes governos.

Em julho de 2023, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) aprovou o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da área. O estudo identificou 153 ocupações não indígenas dentro do território, com registros e matrículas em cartório.

A reportagem de SUMAÚMA também documentou a presença de atividades agropecuárias e a pressão econômica sobre a região, que permaneceu sem a proteção territorial definitiva durante décadas.

O que muda com a portaria assinada por Lula

A assinatura da portaria declaratória representa uma etapa importante do processo de reconhecimento da Terra Indígena Kapôt Nhinore. O documento declara a posse permanente dos povos Mebêngôkre e Yudjá sobre o território e reconhece oficialmente os limites identificados nos estudos da Funai.

É importante esclarecer que a assinatura não encerra todas as etapas administrativas da demarcação. Depois da portaria declaratória, o procedimento prevê a demarcação física da área, com a instalação de marcos, e a homologação por decreto presidencial. Na sequência, ocorre o registro do território nos órgãos competentes.