Lula cresce, empata com Flávio e pode vencer no domingo

Desde a primeira pesquisa, Flávio perdeu dois pontos percentuais, enquanto Lula aumentam dois pontos

O Datafolha divulga nesta quinta-feira (22/10) nova pesquisa para presidente no 2º turno das eleições de 2026, medindo a intenção de voto na disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A três dias das eleições, pesquisa aponta empate técnico entre os candidatos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 47% das intenções de voto, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 46%. Brancos e nulos somam 5%, os indecisos são 2%.

Lula X Flávio Bolsonaro: votos totais

Flávio Bolsonaro: 47% (eram 47% na pesquisa do dia 15 e 49% na pesquisa do dia 8)

Lula: 46% (eram 45% nas duas pesquisas)

Brancos e nulos: 5% (eram 6% no dia 15 e 5% no dia 8)

Indecisos: 2% (eram 2% no dia 15 e 1% no dia 8)

Em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula, 50%. O número de votos válidos é o que a Justiça Eleitoral usa para determinar os resultados das eleições. Os números apontam uma queda do bolsonarista e um crescimento de Lula. Na primeira pesquisa sobre o segundo turno, Flávio tinha 52% e Lula, 48%. Na segunda, o bolsonarista tinha 51% e o petista, 49%.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pela Folha de S.Paulo. O Datafolha ouviu 2.154 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-09709/2026.