Lula abre seu sigilo bancário e telefônico e desafia Flávio a fazer o mesmo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira, 19, que enviará amanhã uma autorização ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que abra o sigilo telefônico e bancário dele e de todos os seus cinco filhos, e desafiou novamente Flávio Bolsonaro a fazer o mesmo. “É preciso de uma vez por todas acabar neste país com a história de ladrão ficar chamando gente honesta de ladrão”, declarou o presidente antes de ato de campanha em Porto Alegre (RS).

“Todo mundo sabe a vida pregressa dele, todo mundo conhece a minha biografia, todo mundo sabe a história de cada um, e eu não posso permitir que um miliciano fique atrás de mim no debate com um escrito na mão ‘corrupto’, porque corrupta é a família dele”, afirmou Lula. Ele pediu que Flávio “tenha coragem de provar que é honesto”.

O petista também declarou que o Brasil “não pode ter um miliciano na Presidência da República”.

“Eu sou presidente da República três vezes, moro num apartamento de 190 metros, comprado em 1998, e não posso admitir que um cidadão que é senador da República e ganha o mesmo salário do presidente possa comprar uma casa de R$ 10 milhões à vista, sem explicar da onde veio o dinheiro”, disse Lula.

Lula disse que em toda eleição são inventadas mentiras contra sua família e que, dessa vez, resolveu “não ficar quieto”. “Essa é a minha última disputa eleitoral e eu não posso deixar que um ladrão tente jogar a minha biografia no lixo”, declarou.

Agradecimento aos gaúchos

Lula agradeceu aos gaúchos pelo apoio. Relembrou sua trajetória como sindicalista e disse que ele e o PT têm muita relação com o povo do Rio Grande do Sul. O presidente também citou realizações recentes de seu governo, como a aprovação do fim da escala 6×1 na semana passada o perdão das dívidas dos microempreendedores individuais (MEIs), e propostas como a PEC para implementar a tarifa zero no transporte público aos finais de semana em todo o Brasil.

Multidão

Uma multidão ocupou o centro de Porto Alegre nesta segunda-feira (19) para acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a seis dias do segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na caminhada, o candidato à reeleição defendeu a soberania nacional e pediu aos apoiadores que procurem os eleitores que não compareceram às urnas na primeira etapa da disputa.

O percurso saiu do Largo dos Açorianos e seguiu até o Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público. Com bandeiras, música e o coro “o Lula é gaúcho”, manifestantes acompanharam o trajeto pelas ruas, enquanto outros saudavam o presidente de janelas e sacadas. Lula percorreu o caminho em um carro, acompanhado de Janja, dos ex-governadores Olívio Dutra e Tarso Genro e do senador Paulo Paim, entre outras lideranças.

“Essa possivelmente seja a maior manifestação já feita na história de Porto Alegre”, afirmou Lula ao final do percurso. O presidente disse ter ouvido avaliação semelhante de Olívio e Tarso. Não havia estimativa oficial de público, segundo o Brasil de Fato. Também participaram do ato Rui Costa, Rafael Fonteles, Manuela d’Ávila, Paulo Pimenta, Edegar Pretto e Juliana Brizola.

Ao recordar sua primeira visita ao estado, em 1975, ainda como sindicalista, Lula destacou a tradição política gaúcha e a resistência à ditadura militar. “Hoje vocês mostraram que esse Rio Grande do Sul não é de direita. Esse Rio Grande do Sul não é conservador”, declarou. Com a bandeira brasileira nas mãos, também afirmou que aquela era uma passeata de pessoas que amam a bandeira nacional, “e não a bandeira americana”.

Com agências