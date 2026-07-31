Lula abre 14 pontos de frente contra Flávio

O presidente Lula (PT) aparece com ampla vantagem na disputa presidencial de 2026, segundo pesquisa TMC/Instituto Alfa divulgada nesta sexta-feira (31). No principal cenário de primeiro turno, Lula registra 43% das intenções de voto, 14 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que tem 29%.

A liderança do petista também se mantém em todas as simulações de segundo turno realizadas pelo instituto. Lula supera Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), com vantagens que variam entre cinco e 14 pontos percentuais.

O levantamento ouviu presencialmente 2.700 eleitores entre os dias 23 e 28 de julho. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Lula tem 43% e deixa adversários muito atrás no primeiro turno

No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula concentra mais intenções de voto do que todos os demais nomes somados. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, enquanto os outros candidatos não chegam individualmente aos dois dígitos.

O resultado é o seguinte:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Ronaldo Caiado (PSD): 7%

Romeu Zema (Novo): 6%

Renan Santos (Missão): 3%

Augusto Cury (Avante): 1%

A diferença de 14 pontos entre Lula e Flávio Bolsonaro coloca o presidente em posição de amplo favoritismo na largada da disputa. A distância entre Flávio e o terceiro colocado, Ronaldo Caiado, é ainda maior: 22 pontos percentuais.

Os números evidenciam também a dificuldade dos candidatos que tentam se apresentar como alternativa à disputa protagonizada por PT e PL. Somados, Caiado, Zema, Renan Santos e Augusto Cury alcançam 17%, menos da metade do percentual obtido por Lula.

No cenário espontâneo, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, Lula também lidera com ampla vantagem. O presidente aparece com 41%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 20%, uma diferença de 21 pontos percentuais.

Lula derrota todos os adversários testados no segundo turno

A vantagem de Lula não se restringe ao primeiro turno. O presidente vence todas as simulações de confronto direto realizadas pelo Instituto Alfa.

Lula contra Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 48%

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Lula supera Flávio Bolsonaro por sete pontos percentuais no confronto que reúne os dois candidatos mais bem colocados no primeiro turno.

Lula contra Ronaldo Caiado

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 40%

Contra o governador de Goiás, Lula mantém a liderança por cinco pontos percentuais.

Lula contra Romeu Zema

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 37%

No embate com o governador de Minas Gerais, a vantagem do presidente chega a nove pontos.

Lula contra Renan Santos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 46%

Renan Santos (Missão): 32%

Branco, nulo ou nenhum dos dois: 19%

A maior vantagem de Lula entre os cenários de segundo turno ocorre contra Renan Santos. O petista fica 14 pontos à frente, enquanto 19% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos dois.

Dados da pesquisa

A pesquisa TMC/Instituto Alfa realizou 2.700 entrevistas presenciais entre os dias 23 e 28 de julho de 2026. O levantamento utilizou amostragem por conglomerado em dois estágios. Primeiro, os municípios foram sorteados pelo método de Probabilidade Proporcional ao Tamanho. Em seguida, os entrevistados foram definidos por quotas amostrais proporcionais dentro de cada cidade selecionada.

A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04488/2026.

Como este é o primeiro levantamento encomendado pela TMC ao Instituto Alfa, não há uma pesquisa anterior da mesma série que permita comparar a evolução das intenções de voto.

Com informações da Revista Forum