Chaffin e Braga: Shows em Trindade, Goiânia, Pirenópolis e Inhumas

Os músicos Luiz Chaffin e Pedro Braga realizam turnê com o projeto “Com a Corda Toda – Circuito de Música Instrumental de Câmara”. A dupla celebra mais de duas décadas de parceria artística e estará nos próximos dias nos palcos de Trindade, Goiânia, Pirenópolis e Inhumas. As apresentações são gratuitas e começam no dia 28 de outubro, em Trindade, seguindo até 03 de novembro, em Inhumas. Em Goiânia acontecem dias 2/10, no Trem Azul Bar, e no dia 01/11, no Elegia Café, sempre às 20h.

Dois músicos, uma amizade de mais de duas décadas e uma infinidade de possibilidades sonoras. O duo instrumental Com a Corda Toda, formado pelos violonistas Luiz Chaffin e Pedro Braga, realiza turnê por quatro cidades de Goiás: Trindade, Goiânia, Pirenópolis e Inhuma.

Com uma trajetória que ultrapassa as fronteiras brasileiras, os artistas levam ao público um repertório marcado pela criatividade dos arranjos, pelo diálogo entre diferentes instrumentos de cordas e pela valorização da música instrumental brasileira. O projeto conta com recursos do Programa Goyazes, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Governo de Goiás, e o patrocínio é da Harmonia Musical.

A circulação começa no dia 28 de outubro (quarta-feira), no Céu das Artes, em Trindade (Rua M10 com M4, qd. 32, Setor Monte Cristo), e segue no dia 29 (quinta-feira) para o Trem Azul (Rua F, 65 – Qd 194 Lt 24 – St. Faicalville), em Goiânia. Nos dias 30 e 31, o duo se apresenta em Pirenópolis, respectivamente na Cervejaria Santa Dica e no Theatro Pompeu de Pina. Em 1º de novembro, os músicos retornam a Goiânia para uma apresentação no Elegia Café. A programação termina no dia 3 de novembro, com apresentação no Auditório Renato Balestra, pelo Goiaba Rock Clube, em Inhumas.

Mais do que uma sequência de concertos, a circulação representa a continuidade de um encontro musical que atravessa gerações, estilos e geografias. Desde sua formação, em 2000, o Com a Corda Toda construiu uma identidade artística própria, em que o virtuosismo instrumental está a serviço da sensibilidade, da experimentação e da comunicação com o público.

Uma amizade traduzida em música e levada para o mundo

A história do duo “Com a Corda Toda” começou muito antes de sua formação oficial. Luiz Chaffin e Pedro Braga iniciaram suas trajetórias musicais em períodos próximos, participaram de diferentes bandas e descobriram, ao longo dos anos, uma afinidade que ultrapassou os palcos.

Dessa convivência nasceu uma linguagem musical particular, construída a partir da combinação de instrumentos, da elaboração de arranjos e de uma escuta compartilhada. No palco, os dois músicos exploram as possibilidades do violão de nylon, violão de aço, violão de 12 cordas, viola de dez cordas, guitarra, cavaquinho, bandolim e bouzouki, criando sonoridades que transitam entre diferentes vertentes da música popular brasileira.

Com uma trajetória consolidada no cenário instrumental, o Com a Corda Toda já se apresentou em importantes festivais e projetos culturais no Brasil e no exterior. Entre os destaques estão participações no Sesc Instrumental Brasil, no Goiáz Festival, no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) e em projetos de circulação por universidades brasileiras. Em 2007, o duo realizou a turnê Concertos Universitários Com a Corda Toda, que percorreu instituições de ensino de diferentes cidades do país. Em 2008, os músicos realizaram uma turnê por Portugal, ao lado da cantora Maria Eugênia, com o projeto Corda e Canto. No mesmo ano, apresentaram-se na Expo Zaragoza, na Espanha. Em 2017, voltaram aos palcos portugueses

Ao longo de sua trajetória, o Com a Corda Toda lançou seis álbuns: Com a Corda Toda (2004), Brincadeira (2007), Retrato (2009), Solar (2011), Confluentes (2014) e Em Cantos (2018). Cada trabalho representa uma etapa dessa parceria, marcada pela pesquisa de timbres, pela diversidade de referências e pelo interesse permanente em ampliar os caminhos da música instrumental.

A música instrumental como espaço de encontro

Em um cenário musical frequentemente dominado pela canção, o Com a Corda Toda reafirma a capacidade da música instrumental de contar histórias, despertar emoções e estabelecer conexões com diferentes públicos. O trabalho de Luiz Chaffin e Pedro Braga demonstra que a ausência de palavras abre espaço para que melodias, ritmos e harmonias assumam o protagonismo, convidando o público a uma experiência de escuta atenta e sensível.

A circulação por cidades goianas também contribui para ampliar o acesso à música instrumental e fortalecer a presença desses dois importantes artistas, com trajetórias reconhecidas internacionalmente, em diferentes espaços culturais do estado.

Dois músicos, muitas histórias

Luiz Chaffin construiu uma carreira que reúne atuação como instrumentista, arranjador, diretor musical e produtor cultural. Formado em violão clássico pelo Conservatório de Música do Rio de Janeiro, estudou harmonia, composição, contraponto e improvisação, desenvolvendo uma trajetória ligada tanto à música popular quanto à instrumental.

Ao longo de sua carreira, acompanhou artistas como Simone, Zélia Duncan, Dalto, Sônia Santos e Elimar Santos, participando de apresentações no Brasil e no exterior. Entre suas experiências internacionais estão o Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, e o SummerStage Festival, em Nova York.

Radicado em Goiás, Chaffin tornou-se uma referência na produção musical do estado. Esteve à frente de projetos como Solo Brasil, Canto da Gente, Goiânia Canto de Ouro e Vozes de Goiás, além de produzir trabalhos de artistas como Maria Eugênia, Pádua e Juraíldes da Cruz. Sua contribuição à cultura goiana foi reconhecida com os títulos de Cidadão Goiano, Cidadão Vilaboense e Cidadão Goianiense.

Pedro Braga, por sua vez, reúne experiências como violonista, guitarrista, compositor, arranjador e produtor musical. Estudou na Escola Rio Música, cursou Licenciatura em Música na Uni-Rio e também se formou em Comunicação.

Sua trajetória inclui trabalhos com artistas como Joanna, Dalto, Déborah Blando, Marcos Sabino, Virginia Rodrigues, Luiza Possi, Isabella Taviani e Rita Ribeiro. Como instrumentista, participou de apresentações em importantes palcos internacionais, incluindo o Carnegie Hall, em Nova York, o Blue Note e festivais de jazz nos Estados Unidos.

SERVIÇO: Duo Com a Corda Toda – Luiz Chaffin e Pedro Braga

Programação:

28/10 – Quarta-feira – 20h: Céu das Artes – Trindade

29/10 – Quinta-feira – 20h: Trem Azul – Goiânia

30/10 – Sexta-feira – 20h: Santa Dica – Pirenópolis

31/10 – Sábado – 20h: Theatro Pompeu de Pina – Pirenópolis

01/11 – Domingo – 20h: Elegia – Goiânia

03/11 – Terça-feira – 20h: Auditório Renato Balestra – Goiaba

03/11 – Terça-feira – 20h: Rock Clube – Inhumas

Assessoria de imprensa – Lumieira Comunicação

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