Luis Cesar e Delúbio são os candidatos de Lula em Goiás

A campanha está chegando na reta final e a quatro dias do dia do voto fica a certeza em Goiás que o presidente Lula tem dois candidatos em Goiás, trata-se de Luis Cesar Bueno, que disputa o governo do Estado pela coligação Goiás Pode Mais (PT, PV, PC do B, Rede, PSOL, PSB e PDT) e o professor Delúbio Soares, que é candidato a deputado federal com o número 1390.
Durante toda campanha Luis Cesar teve como bordão, a frase, “sou Luis Cesar Bueno, candidato do Lula ao governo de Goiás”. Na corrida por uma cadeira na Câmara Federal o professor Delúbio Soares adotou como slogan “o amigo do Lula em Goiás”.
O presidente Lula retribuiu a lealdade de ambos e gravou vídeo incentivando o voto neles. No caso de Luis Cesar, Lula fez uma brincadeira com o nome dos dois.
“Quero falar ao povo de Goiás que nestas eleições é Luis para presidente e Luis para governador. É 13 no Luis Inácio Lula da Silva para presidente e 13 no Luis Cesar Bueno para governador”, pontuou o presidente.
Para Delúbio, o presidente Lula também fez um pedido de voto forte:
“No dia 4 de outubro é dia de votar para deputado federal e eu quero pedir o voto para um companheiro que foi vítima a uma das maiores perseguições politicas feitas na história deste país, que é o companheiro Delúbio Soares.
Ele é nosso candidato a deputado federal, e quero pedir às pessoas que vão votar em mim para presidente da República que votem em Delúbio. Ele merece a oportunidade de recuperar a sua cidadania e a sua dignidade.
Por isso, vote Delúbio, 1390 dia 4 de outubro”, pediu Lula
É claro que todos os candidatos e candidatas da aliança progressista em Goiás tem o apoio do presidente Lula, mas, como qualquer ser humano, ele tem o direito de expressar o seu carinho por um nome em cada Estado nesta disputa presidencial, e em Goiás Luis Cesar e Delúbio Soares tem o privilégio de ter o presidente como cabo eleitoral.
Na noite de ontem, terça-feira (29/09), Luis Cesar Bueno participou do último debate da campanha eleitoral neste primeiro turno, e mais uma vez voltou a defender o apoio do governo do presidente Lula ao desenvolvimento de Goiás. Ressaltou que foram nos governos petistas que o Estado recebeu a duplicação das rodovias federais, como a BR-060, BR-153, a construção da Ferrovia Norte-Sul e a expansão da Universidade Federal de Goiás para Catalão, Rio Verde e Jataí, além de bilhões de reais investidos na construção de habitações populares no programa Minha Casa Minha Vida, e obras estruturantes de saneamento como a Barragem do João Leite.
“Se o presidente Lula fez muito em Goiás, mesmo tendo governadores que se portavam como seus adversários, vamos fazer muito mais com um governador que seja do lado dele. Sendo eleitos vamos trabalhar para Goiás ser um Estado cada vez melhor, com mais saúde, mais educação e mais desenvolvimento econômico e social”, concluiu Luis Cesar.