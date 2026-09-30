Luis Cesar e Delúbio são os candidatos de Lula em Goiás

A campanha está chegando na reta final e a quatro dias do dia do voto fica a certeza em Goiás que o presidente Lula tem dois candidatos em Goiás, trata-se de Luis Cesar Bueno, que disputa o governo do Estado pela coligação Goiás Pode Mais (PT, PV, PC do B, Rede, PSOL, PSB e PDT) e o professor Delúbio Soares, que é candidato a deputado federal com o número 1390.

Durante toda campanha Luis Cesar teve como bordão, a frase, “sou Luis Cesar Bueno, candidato do Lula ao governo de Goiás”. Na corrida por uma cadeira na Câmara Federal o professor Delúbio Soares adotou como slogan “o amigo do Lula em Goiás”.

O presidente Lula retribuiu a lealdade de ambos e gravou vídeo incentivando o voto neles. No caso de Luis Cesar, Lula fez uma brincadeira com o nome dos dois.

“Quero falar ao povo de Goiás que nestas eleições é Luis para presidente e Luis para governador. É 13 no Luis Inácio Lula da Silva para presidente e 13 no Luis Cesar Bueno para governador”, pontuou o presidente.

Para Delúbio, o presidente Lula também fez um pedido de voto forte:

“No dia 4 de outubro é dia de votar para deputado federal e eu quero pedir o voto para um companheiro que foi vítima a uma das maiores perseguições politicas feitas na história deste país, que é o companheiro Delúbio Soares.

Ele é nosso candidato a deputado federal, e quero pedir às pessoas que vão votar em mim para presidente da República que votem em Delúbio. Ele merece a oportunidade de recuperar a sua cidadania e a sua dignidade.

Por isso, vote Delúbio, 1390 dia 4 de outubro”, pediu Lula

É claro que todos os candidatos e candidatas da aliança progressista em Goiás tem o apoio do presidente Lula, mas, como qualquer ser humano, ele tem o direito de expressar o seu carinho por um nome em cada Estado nesta disputa presidencial, e em Goiás Luis Cesar e Delúbio Soares tem o privilégio de ter o presidente como cabo eleitoral.



Na noite de ontem, terça-feira (29/09), Luis Cesar Bueno participou do último debate da campanha eleitoral neste primeiro turno, e mais uma vez voltou a defender o apoio do governo do presidente Lula ao desenvolvimento de Goiás. Ressaltou que foram nos governos petistas que o Estado recebeu a duplicação das rodovias federais, como a BR-060, BR-153, a construção da Ferrovia Norte-Sul e a expansão da Universidade Federal de Goiás para Catalão, Rio Verde e Jataí, além de bilhões de reais investidos na construção de habitações populares no programa Minha Casa Minha Vida, e obras estruturantes de saneamento como a Barragem do João Leite.