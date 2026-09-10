Luis Cesar defende que os hospitais voltem a ser administrados pelo Estado

O processo de terceirização no setor de saúde custa ao Estado 30% a mais do orçamento

Em entrevista ao jornalista Domingos Ketelbey na última terça-feira (08/09), o candidato ao governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luis Cesar Bueno, falou que planeja diminuir aos poucos a participação das Organizações Sociais (OSs). A ideia é que o Estado retome a gestão direta dos hospitais, começando pelas unidades de urgência de Goiânia.

O candidato denuncia que as OSs remuneram mal o profissional e cobra caro do estado. Custando 30% a mais aos cofres públicos. Ele relembra que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou que essas organizações compraram insumos e medicamentos praticamente sem licitação.

“Com a economia que teremos ao retirar as OSs do sistema, vamos profissionalizar o sistema de saúde. O médico será um profissional do Estado, como é um delegado de polícia, um militar, um promotor de justiça”, garantiu o petista.

O candidato diz não ser contra a privatização em outros setores. Mas defende que saúde, educação e segurança pública são obrigações básicas do Estado. E a gestão desses serviços não deve ser terceirizada.

Outra proposta é a criação do “Vapt Vupt da Saúde”, para agilizar pequenos procedimentos para desafogar o sistema e acabar com a fila da regulação em casos urgentes e dolorosos como câncer de mama, cardiopatias e crises renais.

Luis Cesar denuncia também a dificuldade de encontrar leitos de UTI atualmente. O que obriga pacientes a se deslocarem para outros municípios como Itaberaí, Jussara e Goiânia.

Para resolver esse problema, o petista propõe investir nos hospitais regionais para que ofereçam estrutura completa, incluindo tratamento ambulatorial, UTI e exames. Assim, o paciente não precisa sair de sua região para buscar atendimento.

Foto: Leon Iran