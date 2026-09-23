Luis Cesar defende aposentadoria integral para professores

Ele defende que a segurança de um plano de carreira melhora a saúde mental desses profissionais

Na manhã desta terça-feira (22/09), o candidato ao governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luis Cesar Bueno, concedeu entrevista ao Sindicato dos Docentes da Universidade Federal (Adufg). Na ocasião, o candidato falou sobre temas de interesse da categoria e da sociedade, como educação e valorização dos servidores públicos.

Já no início da sabatina, a presidenta da Adufg, Geovana Reis, apresentou dados sobre os problemas enfrentados por professores em Goiás. A Secretaria de Estado da Administração de Goiás aponta que os afastamentos de professores da rede estadual motivados por transtornos mentais e comportamentais subiram de 1.625 em 2019 para 2.877 em 2025. Isso representa um aumento de 77% no intervalo de tempo analisado, totalizando atualmente quase 3.000 casos registrados de adoecimento psicológico.

Para combater o adoecimento mental e melhorar as condições de trabalho dos professores, Luis Cesar prometeu colocar psicólogos nas escolas estaduais para oferecer amparo e acompanhamento direto. Tanto para os profissionais quanto para os alunos. O candidato falou que é necessário devolver a tranquilidade e a segurança aos professores, e que isso refletirá na saúde mental desses profissionais.

O plano de governo do petista prevê a realização de concursos públicos para substituir o modelo de contratação temporária. Que segundo ele, é um modelo precário. Atualmente o estado conta com cerca de 26 mil professores ativos, quase 12 mil são temporários.

Além de se comprometer a realizar novos concursos na área da educação, o candidato prometeu que os professores voltarão a ter plano de carreira. Ele pontuou que atualmente, quando um professor se aposenta, os benefícios que ele conquistou durante a carreira não são somados ao seu salário. Luis Cesar Bueno defende que os profissionais tenham aposentadoria “com salário cheio”, mantendo todas as vantagens acumuladas durante o período de atividade.