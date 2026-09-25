Questionado por populares durante caminhada nesta quarta-feira (23/09), o candidato ao governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luis Cesar Bueno, respondeu que é a favor da implementação da escala de trabalho no formato 5×2.

A pergunta surgiu após repercussão do discurso do presidente Luíz Inácio Lula da Silva, feito ontem (22/09) na ONU. Na ocasião, Lula afirmou que o mundo do trabalho está em transformação e que o trabalhador precisa de tempo para descansar e conviver com a família.

Assim como o presidente da república, Luis Cesar Bueno também defende o fim da escala 6×1 e destaca a importância de garantir dois dias de descanso ao trabalhador. O candidato lembrou também que a jornada de trabalho é bem mais cansativa para as mulheres, já que na maioria das vezes elas são responsáveis por todas as tarefas domésticas.

O petista acredita que pela relevância do assunto, que impacta na vida de tantos brasileiros, é importante que os outros candidatos ao governo também se posicionem a respeito. Pois o eleitor merece satisfação do que está sendo planejado para ele. Para Luis, o bem estar e a qualidade de vida das pessoas devem ser prioridade.