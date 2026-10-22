Lobistas bancaram festa com prostitutas para Flávio durante a covid

Os empresários Danilo Berndt Trento e Francisco Emerson Maximiano, que promoveram uma festa com prostitutas para Flávio Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19, não são desconhecidos das autoridades brasileiras. Os dois foram investigados pela CPI da Pandemia por suspeitas de irregularidades em contratos milionários com o ex-governo Jair Bolsonaro (PL) e movimentações financeiras que levantaram suspeitas de lavagem de dinheiro. Um deles, Trento, voltou a aparecer em investigações sobre o escândalo dos descontos ilegais de aposentados do INSS e ingressou na disputa eleitoral de 2026.

A festa, realizada em 17 de julho de 2020, em uma lancha no Lago Paranoá, em Brasília, foi revelada nesta quarta-feira (21) pela revista piauí. Segundo a reportagem, os empresários, ligados à Precisa Medicamentos, levaram três garotas de programa de São Paulo para participar de um churrasco com o filho mais velho do então presidente, que teria recebido um relógio Rolex de presente de Trento ao final do passeio.

Naquele momento, o Brasil já contabilizava mais de 76 mil mortes por Covid-19, enquanto Jair Bolsonaro minimizava a gravidade da pandemia e o governo federal era pressionado pela demora nas negociações para aquisição de vacinas.

Os dois empresários buscavam ampliar seus negócios com o governo federal. A Precisa Medicamentos, controlada por Maximiano e representada institucionalmente por Trento, viria a protagonizar um dos maiores escândalos investigados pela CPI da Pandemia: a negociação de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, por R$ 1,6 bilhão, em contrato posteriormente cancelado. A empresa, que patrocinou a festa no Lago Paranoá, teve a defesa ferrenha de Flávio Bolsonaro na CPI da Pandemia – veja vídeo abaixo.

Para organizar a festa, os empresários recorreram a Raphael Barão, dono da Barão Turismo, agência que recebeu aproximadamente R$ 4 milhões de empresas do grupo econômico da Precisa somente em 2020.

A investigação da piauí foi construída a partir de entrevistas, documentos financeiros, dados de voos e informações obtidas em quebras de sigilo realizadas por comissões parlamentares de inquérito.

Danilo Trento: do Rolex de Flávio ao escândalo do INSS

Diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Berndt Trento era um dos principais articuladores políticos e empresariais do grupo de Francisco Maximiano.

Segundo a piauí, foi ele quem retirou um relógio Rolex do próprio pulso para presentear Flávio Bolsonaro ao final do passeio na lancha. O presente teria sido entregue depois de uma confraternização que durou aproximadamente quatro horas e meia, entre 10h30 e 15h.

O empresário entrou na mira da CPI da Pandemia em 2021, quando parlamentares passaram a investigar sua participação nas negociações da Covaxin e transferências financeiras entre empresas ligadas à Precisa Medicamentos.

Durante depoimento à comissão, em setembro daquele ano, Trento admitiu que já havia encontrado Flávio Bolsonaro em eventos públicos. Questionado sobre suas relações com integrantes do governo e as movimentações financeiras investigadas, recorreu ao direito de permanecer em silêncio, assegurado por habeas corpus.

Segundo o Senado Federal, os parlamentares apontaram indícios de que empresas de Trento e Maximiano participaram de operações suspeitas de lavagem de dinheiro.

O relatório final da CPI recomendou o indiciamento de Trento por fraude em contrato. A recomendação parlamentar, entretanto, não representa condenação judicial.

Cinco anos depois, o empresário voltou ao noticiário policial por outro escândalo que atingiu o governo federal: o esquema de descontos associativos indevidos sobre aposentadorias e pensões do INSS.

Em setembro deste ano, a Folha de S.Paulo revelou que Trento era investigado pela Polícia Federal no caso e que relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificaram o recebimento de R$ 19,2 milhões da J&F. As transferências, isoladamente, não comprovam participação em crimes.

A ligação com o bolsonarismo também ganhou contornos eleitorais. Em 2026, Trento foi indicado como primeiro suplente de Janaína Riva (MDB) na disputa ao Senado por Mato Grosso, em uma aliança eleitoral que reunia MDB e PL. A candidatura foi registrada na Justiça Eleitoral, embora a composição final da chapa ainda exija conferência de eventuais substituições.

O histórico do empresário reúne, portanto, a participação em negócios investigados pela CPI da Pandemia, suspeitas examinadas no escândalo do INSS e uma incursão eleitoral em uma aliança com o partido de Jair e Flávio Bolsonaro.

Não foi localizada condenação criminal definitiva de Trento pelos fatos relacionados à Covaxin ou às movimentações investigadas na CPI.

Francisco Maximiano: o empresário da Covaxin e a reunião intermediada por Flávio no BNDES

Francisco Emerson Maximiano, conhecido como Max, é o proprietário da Precisa Medicamentos e acumula um histórico de negócios controversos com órgãos públicos que antecede a chegada de Jair Bolsonaro à Presidência.

Seu nome apareceu em investigações envolvendo contratos com os Correios, a Petrobras, o governo do Distrito Federal e o Ministério da Saúde.

Em 2021, O Globo revelou que Maximiano havia sido citado em delação do ex-vereador Alexandre Romano, que relatou supostos pagamentos ilícitos para viabilizar contratos com a Postal Saúde, plano de saúde dos funcionários dos Correios.

Uma de suas empresas, a Global Gestão em Saúde, recebeu R$ 62 milhões da Postal Saúde. A companhia também firmou contrato de R$ 549 milhões com a Petrobras, posteriormente rescindido pela estatal, que aplicou multa de R$ 2,3 milhões.

Maximiano negou as acusações envolvendo os negócios investigados.

Durante o governo Bolsonaro, o empresário passou a negociar a compra da Covaxin, vacina desenvolvida pela indiana Bharat Biotech. O contrato, de R$ 1,6 bilhão, tornou-se alvo de suspeitas depois que o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda relatou pressões incomuns para viabilizar a operação.

A relação entre Maximiano e Flávio Bolsonaro, entretanto, não se limitou ao passeio de lancha.

Em 13 de outubro de 2020, cerca de três meses depois da festa, o senador intermediou uma reunião entre o empresário e o então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano.

O encontro tinha como objetivo discutir financiamento para um empreendimento no setor de telecomunicações.

Flávio reconheceu ter solicitado a reunião, mas negou manter relações comerciais ou financeiras com Maximiano. O BNDES informou que nenhum financiamento foi contratado.

Durante a CPI da Pandemia, o empresário foi questionado sobre a possibilidade de o senador ter facilitado o acesso da Precisa Medicamentos ao alto escalão do Ministério da Saúde.

Maximiano negou que Flávio tivesse intermediado esse acesso. Questionado sobre uma possível aproximação com Jair Bolsonaro para tratar da Covaxin, recorreu ao direito ao silêncio.

O relatório final da CPI recomendou seu indiciamento por falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude em contrato.

As suspeitas não equivalem a uma condenação. Não foi possível confirmar sentença criminal definitiva contra Maximiano pelos fatos relacionados à negociação da Covaxin.

Flávio defendeu empresa na CPI e elogiou diretora: “Demonstração de patriotismo”

A proximidade entre Flávio Bolsonaro e os empresários da Precisa Medicamentos ganhou um capítulo público durante a CPI da Pandemia, em julho de 2021, cerca de um ano depois da festa na lancha.

Ao participar do depoimento de Emanuela Medrades, diretora da empresa de Francisco Maximiano, o senador saiu em defesa das negociações da Covaxin e elogiou a executiva pelo suposto esforço para reduzir o preço da vacina.