Lêda Borges oficializa apoio a Gustavo Mendanha: “Fiz o M”

Deputada federal declarou apoio nesta quinta-feira, 24, e participou de agenda com Mendanha em Valparaíso de Goiás, sua principal base eleitoral.

A deputada federal Lêda Borges oficializou nesta quinta-feira, 24, apoio à candidatura de Gustavo Mendanha ao Senado por Goiás. A declaração ocorreu no comitê da candidato e foi seguida por uma agenda conjunta em Valparaíso de Goiás, município onde Lêda construiu parte central de sua trajetória política e exerceu o cargo de prefeita.

Lêda e Mendanha já caminharam juntos nas eleições de 2022, quando ele disputou o Governo de Goiás.

“Eu já estive ao lado do Gustavo em 2022, quando ele foi candidato a governador, e essa parceria segue firme. Conheço a experiência dele como gestor e acredito no trabalho que pode desenvolver no Senado. Vamos trabalhar juntos por Valparaíso, pelo Entorno e por todo o estado, defendendo os municípios goianos na Câmara e no Senado. Eu fiz o M”, afirmou Lêda Borges.