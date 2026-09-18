Leandro Vilela alinha liberação de US$ 80 milhões do Banco dos BRICS

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, recebeu nesta sexta-feira (18) a primeira visita da equipe técnica do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco dos BRICS, após a confirmação do financiamento ao município. O encontro, que ocorreu na Cidade Administrativa Maguito Vilela, teve como objetivo alinhar os próximos passos do processo e, assim, acelerar as licitações, contratações e o início das obras previstas no programa de investimentos.

A reunião contou com a participação de secretários municipais e dos técnicos responsáveis pelo acompanhamento do financiamento. Durante o encontro, foram discutidos os cronogramas, projetos, processos licitatórios, execução das obras, a contrapartida do município e os procedimentos necessários para a liberação dos recursos.

Leandro Vilela destacou que a Prefeitura está mobilizada para cumprir as exigências do contrato e pediu celeridade nas etapas que ainda precisam avançar.

“Da nossa parte, vamos cumprir a nossa responsabilidade e garantir a contrapartida. Agora, precisamos avançar na execução para não prolongar o contrato e fazer com que esses investimentos cheguem à população”, afirmou o prefeito reforçando que já iniciou obras de pavimentação em 15 bairros da cidade, como forma de contrapartida do investimento internacional.

Vilela reforçou que todas as alterações ou adequações necessárias serão discutidas previamente com o banco, garantindo segurança, transparência e o cumprimento das regras estabelecidas.

“Aqui não é para fazer nada fora do que foi contratado ou planejado. Queremos executar da melhor forma possível. Tudo o que precisar ser melhorado ou ajustado será discutido e validado em parceria com o banco”, ressaltou o gestor.

Missão técnica acompanha projetos

Após esta primeira reunião, a equipe do Banco dos BRICS iniciará uma série de agendas técnicas em Aparecida. Os representantes do NDB visitarão áreas que receberão as intervenções e acompanharão o andamento dos projetos apresentados pela Prefeitura.

Ainda dentro do que foi discutido na reunião, está a possibilidade de organizar as obras em diferentes lotes, permitindo a execução simultânea de várias frentes de trabalho. A medida busca dar maior agilidade ao programa e evitar que dificuldades pontuais comprometam o cronograma.

As equipes da Prefeitura e do banco também vão manter contato direto durante a elaboração dos projetos, as licitações, as contratações, a execução das obras e a prestação de contas. A intenção é reduzir retrabalhos e solucionar com rapidez eventuais pendências.

A expectativa da Prefeitura é que a integração direta entre as equipes permita acelerar os procedimentos e reduzir o tempo entre a preparação dos projetos, a contratação das empresas e o início efetivo das obras. Com o contrato de financiamento já firmado, o desafio agora é transformar o crédito aprovado em obras concretas.

“Não temos mais tempo a perder. O contrato está assinado, temos recursos previstos, temos projetos e temos uma responsabilidade enorme com a população. Agora é trabalhar, destravar o que for necessário e executar”, finalizou o prefeito Leandro Vilela.

Investimento de US$ 150 milhões

Assinado em maio, o contrato prevê financiamento de US$ 80 milhões do NDB e contrapartida municipal de aproximadamente US$ 70 milhões, totalizando cerca de US$ 150 milhões em investimentos. O financiamento terá prazo de pagamento de 30 anos, com cinco anos de carência.

Os recursos serão liberados gradativamente, conforme o andamento das obras e a comprovação do cumprimento das etapas previstas. O programa contempla pavimentação asfáltica, implantação de galerias pluviais, construção de pontes e viadutos e novas unidades escolares.

O pedido de financiamento foi apresentado inicialmente em 2021. Quando assumiu a Prefeitura, em janeiro de 2025, a gestão do prefeito Leandro Vilela encontrou pendências documentais e fiscais que precisaram ser regularizadas para garantir a continuidade da operação de crédito.

“Quando assumimos, esse empréstimo estava praticamente perdido por causa das pendências que encontramos. Faltavam certidões, declarações e outros documentos. Trabalhamos para recuperar o financiamento e chegar à assinatura do contrato. Agora, o nosso foco é destravar os processos e transformar os recursos em obras concretas”, concluiu Leandro Vilela.