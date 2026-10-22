Leandro e Daniel inauguram novo Fórum Cível e de Família

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, participou, nesta terça-feira (20), ao lado do governador Daniel Vilela e do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Leandro Crispim, da inauguração do novo Fórum Cível e de Família de Aparecida de Goiânia, localizado no Jardim Maria Inês. A estrutura amplia a capacidade de atendimento do Poder Judiciário no município e oferece instalações modernas e sustentáveis para atender às demandas da população.

A entrega marca a conclusão de um projeto viabilizado ainda durante a gestão do ex-prefeito Maguito Vilela, responsável pela doação da área ao Poder Judiciário. Além de fortalecer o acesso à Justiça, o empreendimento contribui para a valorização imobiliária e o desenvolvimento urbano do Jardim Maria Inês e de toda a região.

A solenidade reuniu a diretora do Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia, juíza Vanessa Rios Seabra, outros juízes, desembargadores, representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da classe jurídica aparecidense. Também participaram o vice-prefeito João Campos, o procurador-geral do Município, Fábio Camargo, secretários municipais e os vereadores Gilsao Meu Povo, Diogo Tufão, Edinho, Professor Clusemar, Camila Rosa, Arnaldo Leite e Olair Silva, além do deputado estadual eleito William Panda.

O prefeito Leandro Vilela destacou a importância da nova unidade para o fortalecimento do Judiciário e a garantia dos direitos dos mais de 600 mil aparecidenses. Ele também agradeceu ao presidente do TJ-GO e aos magistrados pelo investimento realizado na cidade.

“É uma estrutura grandiosa, moderna e sustentável, que representa um grande presente do Poder Judiciário para Aparecida de Goiânia. Esse investimento garante cidadania, fortalece a preservação dos direitos dos aparecidenses e consolida ainda mais a presença da Justiça em nossa cidade. Temos muito a agradecer ao presidente Leandro Crispim, aos desembargadores, juízes e a todos que contribuíram para essa conquista”, afirmou o prefeito.

Leandro Vilela também ressaltou o significado histórico da obra, implantada em uma área doada durante a administração de Maguito Vilela, e os impactos positivos do empreendimento no crescimento da cidade.

“É uma alegria participar dessa entrega ao lado do governador Daniel Vilela, especialmente porque essa área foi doada ao Judiciário pelo então prefeito Maguito Vilela. Uma obra dessa magnitude não representa apenas a ampliação dos serviços da Justiça. Ela também impulsiona o crescimento da cidade, valoriza toda essa região e atrai novos investimentos. Temos aqui áreas que ainda são vazios urbanos e que serão ocupadas, gerando oportunidades e mais qualidade de vida para a população”, acrescentou.

O governador Daniel Vilela destacou que a entrega atende a uma demanda importante de Aparecida, segunda maior cidade de Goiás, e representa um avanço na oferta de serviços públicos à população.

“Aparecida merecia uma nova unidade do Poder Judiciário, com todas as condições de estrutura para receber bem os cidadãos e atender às suas demandas judiciais. Era uma obra pela qual tínhamos grande expectativa de conclusão. Quero agradecer ao Tribunal de Justiça por essa iniciativa e pela entrega desse importante equipamento público, que vai garantir aos aparecidenses melhores condições de acesso à Justiça”, afirmou Daniel.

Novo batalhão da PM e parque público

Durante a solenidade, o prefeito Leandro Vilela também anunciou que o governador Daniel Vilela autorizou a construção de um novo batalhão da Polícia Militar em Aparecida de Goiânia. O governador confirmou a informação e reconheceu a necessidade de melhorar as instalações da corporação no município.

“O prefeito já anunciou aqui a cobrança que ele fez, necessária e merecida. Uma cidade que tem um prédio como esse e tantos outros equipamentos não pode ter um batalhão da nossa Polícia Militar precário como é hoje”, afirmou Daniel Vilela.

Outro anúncio feito pelo governador foi a construção de um parque público nas proximidades do novo fórum, em uma área atualmente utilizada pela Saneago, no Jardim Maria Inês. Segundo Daniel, o projeto foi elaborado há mais de dez anos e prevê a implantação de um grande espaço de lazer e convivência para a população.

“Nós vamos fazer aqui, nas proximidades do fórum, o maior parque da Região Metropolitana de Goiânia. Eu, desde 2010, fico insistindo para que a gente pudesse viabilizar a construção desse parque. A Saneago utilizou o espaço, mas é uma área muito bem preservada, já com projeto pronto há mais de dez anos”, declarou o governador.

Os anúncios reforçam a perspectiva de novos investimentos públicos na região, que passa a contar com uma importante estrutura do Judiciário e poderá receber novos equipamentos nas áreas de segurança pública, lazer e preservação ambiental.

Estrutura moderna e sustentável

O presidente do TJ-GO, desembargador Leandro Crispim, explicou que a construção do novo fórum foi planejada a partir de estudos sobre o crescimento populacional e a demanda processual de Aparecida, considerada uma das maiores comarcas do estado.

Com a inauguração, o município passa a contar com três fóruns: o Criminal, o dos Juizados, localizado na região do Garavelo, e o novo Fórum Cível e de Família. A separação das unidades por áreas de atuação permitirá uma melhor organização dos serviços e oferecerá mais conforto aos magistrados, servidores, advogados e cidadãos.

“Essa é uma obra muito importante para o bom funcionamento do Poder Judiciário. Vamos oferecer melhores condições de trabalho aos magistrados, magistradas e servidores e, principalmente, melhores condições de atendimento à população. Aparecida é uma das nossas maiores comarcas e, por isso, realizamos estudos para trazer as áreas cível e de família para essa nova estrutura”, explicou o desembargador.

Leandro Crispim também destacou as características sustentáveis e a qualidade das instalações, que contam com sistema de captação de água, geração de energia solar e ambientes planejados para atender às diferentes necessidades dos usuários, incluindo espaços destinados ao acolhimento de crianças.

“O grande diferencial dessa obra é a qualidade. Temos um prédio moderno, com captação de água e energia solar, construído com muito cuidado para atender às necessidades da Justiça e da população”, ressaltou.

A diretora do Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia, juíza Vanessa Rios Seabra, destacou que a nova unidade representa um avanço na organização dos serviços judiciais e no atendimento à população, ao concentrar diferentes áreas da Justiça em um mesmo espaço.

“É um ambiente moderno, amplo e funcional, que reúne em um só lugar as varas cíveis, a Fazenda Pública e as varas de Família. Ganha a comarca, ganha a cidade e ganha o jurisdicionado”, afirmou Vanessa.

A inauguração do Fórum Cível e de Família representa mais uma etapa da expansão da estrutura judiciária de Aparecida de Goiânia, acompanhando o crescimento do município e ampliando as condições de acesso da população aos serviços da Justiça.