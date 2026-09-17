Kitão reúne 2 mil em evento com Daniel, Gracinha, Agrobom e Mabel

O vereador está em seu terceiro mandato consecutivo na Câmara de Goiânia e disputa pela primeira vez um mandato na Assembleia Legislativa de Goiás

O vereador Lucas Kitão (Mobiliza) reuniu 2 mil apoiadores da sua candidatura a deputado estadual na noite desta quarta-feira (16), no seu Comitê Central, em Goiânia. O Grande Encontro contou com a presença do governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), dos candidatos a senador Gracinha Caiado (UB) e do deputado federal e candidato à reeleição Daniel Agrobom (PSD), do prefeito Sandro Mabel (União Brasil) e de aliados de todo o Estado.

Lucas Kitão em três mandatos consecutivos na Capital. Ele aponta que os municípios que representam a maior fatia do eleitorado representam 37% de toda a população do Estado, conforme dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), concentram os principais problemas e precisam de mais emendas e parlamentares dispostos a direcionar recursos para esses municípios e cita o exemplo do Pronto Socorro Psiquiátrico Professor Wassily Chuc, o único do Estado, onde reúne pacientes de todos os 246 municípios goianos.

“Goiânia e a Região Metropolitana precisam de deputados defensores da nossa cidade e eu estou comprometido. Comprometido com trazer recursos para manter essas unidades que só funcionam na Capital. Quem esteve apoiando a causa e trouxe recursos para estas causas? Que eu saiba, ninguém. Eu quero ser eleito para ser esse representante, comprometido com a saúde, segurança pública, infraestrutura e os problemas sociais que aparecem aqui”, discursou Lucas Kitão.

O governador e candidato à reeleição enalteceu o trabalho do do candidato a deputado estadual como um político necessário para ter na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e ressaltou que o parlamentar é destaque na Câmara de Goiânia. “Todas as vezes que abro o jornal ou entro em algum site de notícias, quando tem a foto do Kitão, eu faço questão de ler porque tem um conteúdo especial, diferente e especial. Não tenho dúvida que teremos o Lucas Kitão como deputado estadual e integrante de nosso projeto”, pontuou.

Mabel e secretários confirmam presença

O prefeito Sandro Mabel e auxiliares do primeiro e segundo escalão do Paço Municipal marcaram presença na grande reunião do candidato a deputado estadual. Participaram o secretário-executivo da Secretaria de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), José Silva Neto, a presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), Zilma Percurssor, e o secretário municipal de Inovação e Transformação Digital (Sict), Fábio Christino.

Conforme o prefeito, ele faz questão de participar de todos os eventos do candidato, que considera um aliado importante de sua candidatura à prefeitura e, posteriormente, na Câmara de Vereadores, onde o parlamentar o ajudou a destravar projetos importantes, como o programa Morar no Centro, que foi relatado pelo vereador.

“Kitão foi o primeiro vereador que decidiu me apoiar quando eu tinha 3% das intenções de voto. Eu votei nele para vereador em 2024, foi um voto de gratidão. Agora ele busca uma vaga na Assembleia e não me esqueço de quem andou comigo desde o começo. Tenho certeza de que ele tem muita credibilidade para representar Goiânia na Alego”, disse.

Daniel Agrobom e Kitão juntos na Capital

O deputado federal Daniel Agrobom, que é candidato à reeleição, também parabenizou o vereador por sua tentativa de representar os municípios da Região Metropolitana de Goiânia e de dar esse novo passo como candidato a deputado estadual.

“É possível trabalhar juntos, na Câmara e na Alego. É um amigo que fiz nesta corrida e estamos rodando todos municípios do Estado, para buscar essa eleição e chegar lá. O Kitão será deputado estadual, eu chegarei à reeleição e trabalharei os quatro anos juntos”, discursou o deputado federal.

Gracinha Caiado, candidata a senadora

Também estiveram no Grande Evento de Lucas Kitão os senatoriáveis Gracinha Caiado e Dr. Zacharias Calil, que integram a base do governador Daniel Vilela. A ex-primeira-dama do estado é apoiada pelo candidato a deputado e estadual e fez questão de participar do evento do político.

Segundo Gracinha, Goiás precisa de um deputado como o Lucas Kitão, que é conhecido por lutar por causas importantes para a população e ganhou notoriedade no parlamento municipal. “Goiás precisa de um deputado como você. É um jovem que, se Deus quiser, vai ser um dos deputados mais bem votados do Estado. Daniel precisa dele na Assembleia Legislativa de Goiás”, discursou Gracinha Caiado.

Aliados da candidatura

Além dos candidatos e chefes do Poder Executivo, também participaram da Grande Reunião os ex-vereadores Gustavo Cruvinel e Carlin Café, que coordenam sua campanha na Grande Goiânia, Rodrigo Melo e Reginaldo Melo, que coordenam o Mobiliza, e os representantes da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acieg), Rubens Fileti, presidente atual da entidade, e Thiago Falbo, presidente eleito da Acieg para o próximo pleito, e o ex-deputado federal constituinte Vilmar Rocha (PSD).

Também estiveram no lançamento da candidatura vereadores, ex-vereadores e suplentes de municípios de todo o Estado, como Mozarlândia, Jandaia, Goiandira, Cristianópolis, além de representantes do Ciclismo dos Carros Antigos, da Associação das Vítimas do Césio-137 e dos Agentes Comunitários de Endemias (ACEs) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).