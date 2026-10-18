Justiça Eleitoral altera 4,3 mil seções para o 2º turno, veja onde votar

A Justiça Eleitoral alterou o endereço de 4.352 seções eleitorais em todo o país para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para o próximo domingo (25). O número representa 0,87% do total de 499.248 seções instaladas em território nacional.

As alterações ocorreram por motivos operacionais e de infraestrutura, incluindo o impacto de fortes chuvas em algumas regiões, reformas não concluídas em escolas públicas, manutenção de última hora, falhas no fornecimento de energia elétrica e adequações de acessibilidade.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os ajustes foram definidos localmente por cada zona eleitoral para garantir a segurança e o conforto do eleitorado.

A maior parte das trocas está concentrada nos estados com maior contingente de eleitores: São Paulo lidera com 982 seções modificadas, seguido por Minas Gerais (514), Rio de Janeiro (431) e Bahia (312). O TSE ressalta que a transferência de local não implica redução de seções ou prejuízo aos eleitores.

Como consultar o local de votação

Mesmo quem votou sem intercorrências no primeiro turno deve verificar previamente o endereço antes de sair de casa no dia da votação. A checagem pode ser realizada por meio de dois canais oficiais digitais:

Aplicativo e-Título: disponível gratuitamente para smartphones nas plataformas iOS e Android;

Autoatendimento Eleitoral: acessível na página oficial do Portal do TSE na internet.

As atualizações processadas pelos cartórios eleitorais são refletidas em tempo real nos sistemas oficiais. No dia 25 de outubro, a votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Monitoramento de riscos climáticos

Para prevenir transtornos decorrentes de eventos meteorológicos extremos, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, instituiu a Sala Nacional de Situação Climática para as Eleições 2026.

A estrutura atua em conjunto com a Defesa Civil, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e as Forças Armadas para monitorar temporais e secas que possam afetar o acesso aos locais de votação.

Consulta pelo Portal do TSE e WhatsApp

Pela internet, a pesquisa pode ser feita no site oficial do TSE . Na aba “Serviços Eleitorais”, o eleitor deve selecionar a opção “Onde votar” no Autoatendimento Eleitoral e informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe.

A Justiça Eleitoral também disponibiliza o atendimento virtual pelo WhatsApp. Basta enviar uma mensagem para o número +55 (61) 99637-1078 , selecionar a opção “Serviços ao Eleitor” e escolher “Local de votação” para receber as informações de zona, seção e endereço completo.

No dia do pleito, das 8h às 17h (horário de Brasília), o eleitorado deve apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH, passaporte ou a própria versão digital do e-Título com fotografia para quem realizou o cadastramento biométrico.

BdF