Irã e EUA devem assinar acordo de paz

Em um comunicado divulgado nas primeiras horas de segunda-feira (15), a sede central de alto comando militar do Irã elogiou o povo resiliente do Irã e sua “vontade de aço” diante dos inimigos.

Ele também elogiou aqueles que servem nas Forças Armadas, assim como na Frente de Resistência, por sua determinação inabalável ao longo de mais de cem dias de guerra. O principal centro de comando militar afirmou que os “inimigos humilhados” dos Estados Unidos e de Israel não têm escolha a não ser aceitar a derrota e se render à vontade do “povo desperto”.

“O povo resiliente e digno do Irã, junto com seus bravos filhos nas poderosas Forças Armadas do país e na Frente de Resistência, com a graça de Deus Todo-Poderoso e sob obediência ao Comandante-em-Chefe das Forças Armadas (o Líder da Revolução Islâmica), demonstraram firmemente, ao impor sua vontade divina e de aço aos humilhados inimigos americanos e sionistas, que não têm alternativa a não ser aceitar a derrota e se render a um povo desperto e aos soldados do Deus Todo-Poderoso”, diz a mensagem.

Um vice-ministro das Relações Exteriores iraniano anunciou que o texto do acordo com os EUA foi finalizado e que a assinatura do memorando ocorrerá nesta sexta-feira na Suíça. A declaração foi divulgada logo após o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Qaribabadi, anunciar que o memorando de entendimento entre Irã e Estados Unidos havia sido finalizado e seria assinado oficialmente na próxima sexta-feira na Suíça.

“A assinatura oficial do Memorando de Entendimento de Islamabad acontecerá na sexta-feira, na Suíça”, disse ele. “A partir de hoje à noite, o bloqueio naval dos EUA contra o Irã será levantado”, acrescentou Qaribadi, anunciando “o fim imediato e permanente da guerra e das operações militares em várias frentes, incluindo o Líbano.”

Anteriormente, o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif, cujo país havia mediado as negociações, anunciou que um “acordo de paz” havia sido alcançado entre os Estados Unidos e a República do Irã após “intensas negociações”.

Sharif afirmou que, segundo o acordo, ambos os lados proclamaram a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, em uma declaração sobre o acordo com os EUA, ressaltou a superioridade sobre o inimigo sionista e os EUA. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou na quinta-feira (11) que “o Irã foi o vencedor desta guerra, e o povo iraniano é o verdadeiro vencedor de tudo. Naturalmente, após tal vitória, é necessário consolidá-la por meio de um acordo ou entendimento”, acrescentou o ministro das Relações Exteriores do Irã

O acordo ocorre cerca de 110 dias após EUA-Israel lançar uma guerra ilegal e não provocada de agressão contra a República Islâmica. Apesar do cessar-fogo alcançado no início de abril, os agressores continuaram a recorrer ao terrorismo marítimo e a realizar ataques contra o Líbano. O Irã enfatizou que qualquer acordo destinado a encerrar a guerra deve abranger todas as frentes e também garantir os interesses nacionais do país.

O anúncio veio após semanas de violações crescentes, que testaram o frágil cessar-fogo vigente desde abril, em um contexto marcado pelo início da guerra de agressão entre EUA e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, que danificou a infraestrutura civil e científica do país e matou milhares de pessoas.

Um cessar-fogo de duas semanas entre Teerã e Washington, mediado pelo Paquistão, foi anunciado no início de abril, após o Irã apresentar um plano de dez pontos exigindo, entre outras coisas, o fim da guerra, o levantamento de todas as sanções, compensação pelos danos sofridos e respeito aos direitos do Irã sobre o Estreito de Ormuz.

Com informações de HispanTV