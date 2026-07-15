Inglaterra marca, recua e toma virada da Argentina

Da AFP em Atlanta, Estados Unidos – Quando tudo parecia perdido, a Argentina ressurgiu das cinzas mais uma vez para vencer a Inglaterra por 2 a 1 nesta quarta-feira, em Atlanta, e se classificar para a final da Copa do Mundo de 2026, quando enfrentará a Espanha.

Os campeões mundiais defenderão seu título contra a La Roja em uma final inédita no domingo, em East Rutherford, nos arredores de Nova York, onde o presidente dos EUA, Donald Trump, deverá entregar o troféu após cinco semanas de competição.

A Albiceleste protagonizou mais um milagre na Copa do Mundo da América do Norte de 2026, desmontando a defesa dos Três Leões em sete minutos: primeiro com um chute de longa distância de Enzo Fernández (85′) e depois com um cabeceio de Lautaro Martínez (90+2′) nos acréscimos.

Em ambos os gols, seu mentor e líder, Lionel Messi, teve participação fundamental. Ele deu o passe para Fernández finalizar e, em seguida, cruzou a bola com seu pé direito, supostamente o mais fraco, permitindo que “El Toro” frustrasse o sonho da Inglaterra de chegar à sua primeira final em sessenta anos.

O capitão argentino igualará, neste domingo, o recorde do ex-lateral-direito Cafu como os únicos jogadores a terem disputado três finais do maior torneio de futebol do mundo. No caso de Messi, foram a derrota para a Alemanha no Brasil em 2014 e a vitória contra a França no Catar em 2022.

A Inglaterra, que marcou com Anthony Gordon (55′) em seu único chute a gol, mais uma vez ficou aquém do objetivo e terá que se contentar com a disputa do terceiro lugar contra a França, no sábado, em Miami.

Se a Argentina derrotar a Espanha, se tornará a primeira seleção a conquistar duas Copas do Mundo consecutivas desde os triunfos do Brasil de Pelé em 1958 e 1962.

Escalações de Argentina e Inglaterra

Inglaterra: Jordan Pickford – Reece James (Dan Burn 82′), Marc Guéhi, John Stones (Ivan Toney 90+6′), Djed Spence (Marcus Rashford 90+6′) – Declan Rice (Nico O’Reilly 82′), Elliot Anderson – Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon (Ezri Konsa Ngoyo 72′) – Harry Kane (capitão). Técnico: Thomas Tuchel.

Argentina: Emiliano Martínez – Nahuel Molina (Gonzalo Montiel 72′), Cristian Romero, Lisandro Martínez (Nicolás Otamendi 72′), Nicolás Tagliafico (Lautaro Martínez 81′) – Giuliano Simeone (Rodrigo De Paul 72′), Leandro Paredes (Nicolás González 64′), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández – Lionel Messi (capitão), Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

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