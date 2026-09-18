Inflação no governo bolsonaro foi de 57%, no governo Lula é de 13%

Essa é a diferença entre a demagogia fascista e o compromisso real de Lula com a melhora de vida do povo brasileiro

Durante o tempo de Bolsonaro, em que a inflação explodiu atingindo o recorde de 57%, o governo ainda congelou o salário mínimo. Foram quatro anos sem aumento real dos salários, enquanto os preços dos alimentos não paravam de subir.

Como diz Lula, a fome voltou a bater na porta dos brasileiros. O saco de arroz chegou a R$ 45 e o litro se óleo chegou a R$ 12. Isso tudo doeu no seu bolso, afirmou o presidente. Custo de vida é coisa séria, acrescentou, desmascarando a demagogia bolsonarista.

COMPARAÇÃO ENTRE A DEMAGOGIA FASCISTA E A ESPERANÇA QUE LULA REPRESENTA

Bolsonaro sabotou a Petrobrás e vendeu as refinarias para estrangeiros que aumentaram os preços dos combustíveis. Isso ajudou a impulsionar a inflação. Flávio fala que vai baixar os preços, mas é mentira. Ele quer vender a Petrobrás, de preferência para Trump.

Eles venderam a distribuidora de combustíveis da Petrobrás e deixaram o consumidor nas mãos da especulação dos postos de gasolina. Lula já anunciou que vai retomar a distribuição pela Petrobrás. Não fosse a empresa pública e os preços teriam disparado por causa da agressão de Trump ao Irã.

Flávio fala em reduzir impostos mas quando estiveram no governo eles zeraram apenas os impostos de Jet Ski e de jatinhos, denunciou Lula em seu programa de TV. O presidente Lula lembrou que enquanto a tabela do imposto de renda ficou congelada durante os quatro anos de Bolsonaro, ele isentou de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. Lula anunciou ainda que haverá isenção de impostos para a cesta básica, o que vai jogar ainda mais para baixo os preços dos alimentos.