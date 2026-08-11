IEL tem 561 vagas de estágio nesta semana

A semana começa com 561 vagas de estágio pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás), sendo 415 vagas em Goiânia e 146 vagas no interior.
Áreas com maior número de vagas:
ADMINISTRAÇÃO – 121 vagas
ENSINO MÉDIO – 94
DIREITO – 57
PEDAGOGIA – 54
MARKETING – 54
DESIGN GRÁFICO – 53
RELAÇÕES PÚBLICAS – 51
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 43
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 30
EDUCAÇÃO FÍSICA – 26
ENFERMAGEM – 22
ENGENHARIA CIVIL – 17
PSICOLOGIA – 15
Para se candidatas às vagas de Estágio, o estudante precisa ter, no mínimo, 16 anos, estar cursando Ensino Médio, Superior ou Técnico e se cadastrar por meio deste link: https://sitedoestagio.com.br/sne/
JOVEM APRENDIZ
Goiânia: 16
Guapó: 3
Aparecida de Goiânia: 1
Total: 20
Áreas disponíveis:
Administrativo – 20 vagas
Para se candidatas às vagas de Jovem Aprendiz, o estudante precisa ter entre 16 e 24 anos, estar estudando ou ter terminado o Ensino Médio e ter Carteira de Trabalho e se cadastrar por meio deste link: https://iel-go.agilsist.com.br/cadastroaprendizinicial.aspx?