O desemprego no Brasil caiu para 5,2% no terceiro trimestre de 2026, o menor nível já registrado para o período desde o início da série histórica, em 2012. Enquanto isso, o rendimento médio dos trabalhadores chegou a R$ 3.790 e a massa de rendimentos alcançou R$ 387,5 bilhões. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (18) e confirmam a trajetória positiva do mercado de trabalho, com redução da desocupação em oito unidades da federação, seis delas no Nordeste.

O avanço, entretanto, traz um desafio: transformar a recuperação do emprego em mais oportunidades de trabalho formal, melhores salários e ampliação dos direitos.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, a taxa de desocupação recuou 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, quando estava em 5,4%, e 0,4 ponto na comparação com o mesmo período de 2025, quando atingia 5,6%.

A construção civil contribuiu para o resultado, com crescimento de 2,8% na ocupação. Além disso, houve uma redução de 17,6% no número de brasileiros que procuravam emprego havia dois anos ou mais, na comparação anual. O contingente caiu de 1,2 milhão para 971 mil pessoas.

Nordeste registra avanços expressivos

A recuperação do emprego ganhou força no Nordeste, que concentrou seis das oito unidades da federação com redução da desocupação. A Bahia registrou a maior queda do país, de dois pontos percentuais, seguida por Piauí (-1,5), Alagoas (-1,2), Rio Grande do Norte (-1,1), Ceará (-0,9) e Paraíba (-0,9).

Os resultados indicam avanços importantes em uma região historicamente marcada por desigualdades no acesso ao emprego e à renda. Apesar disso, Pernambuco ainda apresenta a maior taxa de desocupação do país, de 8,6%, enquanto Sergipe registra 7,4% e Bahia, 7,1%.

O Nordeste também foi a única região com crescimento estatisticamente significativo do rendimento médio na comparação com o terceiro trimestre de 2025. A remuneração chegou a R$ 2.714, embora permaneça abaixo da média nacional.

Os números reforçam a importância de políticas de desenvolvimento regional, investimentos produtivos e fortalecimento da infraestrutura para ampliar as oportunidades e reduzir as disparidades econômicas entre as regiões brasileiras.

Informalidade exige políticas de proteção ao trabalho

Apesar da melhora dos indicadores, a informalidade ainda alcança 37,5% dos trabalhadores ocupados. No Pará, o percentual chega a 58%, seguido pelo Maranhão (56,9%) e pela Bahia (51,2%).

Isso significa que, nesses estados, mais da metade da população ocupada trabalha em condições que incluem empregos sem carteira assinada, atividades autônomas sem CNPJ e trabalho familiar auxiliar.

A informalidade elevada evidencia a necessidade de ampliar a formalização, fortalecer a fiscalização e estimular atividades econômicas capazes de gerar empregos com proteção social.

As desigualdades também aparecem nos recortes de gênero e raça e a desocupação atinge 6,3% das mulheres, contra 4,3% dos homens. Entre trabalhadores pretos, a taxa é de 6,2%, e entre pardos, 5,8%, acima dos 4,2% registrados entre brancos.

Outro desafio é a subutilização da força de trabalho. Embora a média nacional esteja em 13%, o indicador alcança 24,4% no Piauí, 23,6% na Bahia e 22,5% em Alagoas, revelando a necessidade de ampliar o acesso a ocupações com jornadas e rendimentos adequados.

Crescimento com valorização do trabalho

A expansão da renda representa um sinal positivo para a economia. A massa de rendimentos cresceu em relação aos R$ 370 bilhões registrados no terceiro trimestre de 2025, ampliando o potencial de consumo das famílias e de dinamização das atividades produtivas.

Os dados mostram que a recuperação do emprego abre espaço para uma agenda de desenvolvimento centrada na valorização do trabalho. Consolidar essa trajetória exige políticas de reindustrialização, qualificação profissional, formalização e redução das desigualdades regionais.

Mais do que ampliar a ocupação, o desafio agora é garantir que o crescimento econômico se traduza em salários dignos, direitos e melhores condições de vida para os trabalhadores e trabalhadoras do país. É nessa direção que os avanços do mercado de trabalho poderão contribuir para um desenvolvimento nacional mais justo e inclusivo.