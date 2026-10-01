Huck era sócio de Vorcaro e vendeu mídias do banco na Globo

Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal revelam uma relação de negócios e amizade entre o banqueiro e o apresentador Luciano Huck, da TV Globo, ao longo de cerca de dois anos, segundo reportagem da coluna Radar, da revista Veja, publicada nesta quarta-feira (30). A relação teria rendido R$ 83 milhões em mídia para a Globo e R$ 26 milhões para o próprio apresentador, por meio de contrato pessoal ligado ao patrocínio do Will Bank, banco digital então controlado pelo Master. Até a publicação desta matéria, o material divulgado não aponta qualquer ilegalidade atribuída a Huck.

A aproximação começou em novembro de 2023. Em mensagem de 5 daquele mês, Huck escreveu a Vorcaro após um encontro pessoal: “Bom te encontrar pessoalmente hoje. Nos devemos um papo. Abração.” Vorcaro respondeu: “Fala, amigo. Bom demais te ver.” As mensagens seguintes documentam jantares e encontros no Brasil e no exterior, incluindo convite de Huck a Vorcaro para um after do show de Madonna no Rio e para uma pizza em sua própria casa com a presença do ex-jogador Ronaldo Nazário, ocasião em que o apresentador teria dito: “Precisamos começar a construir esta candidatura à CBF.”

O material também mostra Huck usando contatos pessoais para ajudar Vorcaro em questões fora do âmbito comercial, incluindo atendimento VIP e reservas para a família do banqueiro durante viagem a Orlando, além de aconselhá-lo sobre como conduzir a própria narrativa na imprensa e nas redes sociais em meio à crise do Master. Em contrapartida, Vorcaro teria emprestado aeronaves a Huck em diferentes ocasiões, inclusive para uma viagem a Canoas (RS) durante a tragédia climática de 2024.

O ponto mais controverso da reportagem é a menção a uma possível sociedade entre os dois num jato Gulfstream G550. Procurada, a assessoria de Huck negou a informação: “Não houve sociedade, como o veículo erradamente chegou a alegar”, afirmando que toda a interação entre os dois se deu em torno da captação e da gestão do patrocínio do Will Bank, e que os contratos comerciais já haviam se encerrado antes da intervenção do Banco Central no Master.

A última mensagem trocada entre os dois, segundo a Veja, ocorreu em 17 de novembro de 2025, horas antes de Vorcaro ser preso no Aeroporto de Guarulhos ao tentar deixar o país. Naquela noite, Huck enviou mensagem ao banqueiro após este anunciar publicamente uma suposta negociação para vender o Master a investidores dos Emirados Árabes Unidos, parabenizando-o pelo desfecho e desejando que superasse a crise, sem saber, segundo a reportagem, que uma ordem de prisão já estava em curso.

O episódio se soma a uma lista crescente de figuras públicas, do meio artístico, jurídico e político, cujas mensagens com Vorcaro vieram a público ao longo dos últimos meses e que este site já vem documentando, entre elas o próprio ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral Paulo Gonet e o ministro Kassio Nunes Marques. No caso de Huck, a relação levanta uma questão de natureza distinta das demais: o apresentador trabalha para a mesma emissora, a Globo, que produziu boa parte da cobertura jornalística sobre o colapso do Master, incluindo reportagens de colegas como Lauro Jardim e Malu Gaspar, cujos nomes já apareceram em mensagens nas quais Vorcaro discutia formas de pressionar jornalistas que investigavam suas fraudes, episódio ainda não esclarecido quanto a eventual conhecimento de Huck sobre essas articulações.