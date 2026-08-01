Hoje tem Mutirão na região do Pontal Sul

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza neste sábado (1º) mais uma edição do Mutirão de Aparecida, levando centenas de serviços públicos gratuitos diretamente à população da região do Pontal Sul. A ação acontecerá das 8h às 15h, na Escola Municipal Tulio Costa, localizada na Rua Remo com Rua Itamarati, no Setor Pontal Sul, com a presença do prefeito Leandro Vilela.

Durante todo o dia, os moradores terão acesso a atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, mobilidade, fazenda, trabalho, empreendedorismo, previdência, esporte, cultura e meio ambiente, além de orientações e serviços prestados por parceiros da administração municipal.

Entre os principais serviços disponíveis estão consultas com oftalmologista, vacinação de adultos e crianças, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, aferição de pressão arterial e glicemia, emissão e atualização do Cartão SUS, planejamento familiar, atualização e inscrição no CadÚnico, emissão de cartões do idoso, PCD, gestante e autista, negociação de tributos municipais, serviços da Receita Federal, encaminhamento para vagas de emprego, elaboração de currículos, atendimento ao MEI, feira de artesanato, atividades esportivas, palestras educativas e ações de educação ambiental.

Para ser atendido, o cidadão deve apresentar documentos pessoais e, quando necessário, os documentos específicos exigidos para cada serviço.

Durante toda a semana a gestão Vilela esteve presente na região com serviços indiretos de zeladoria, limpeza, manutenção de sinalização de trânsito e tapa buracos.