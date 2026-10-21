Governo entrega 98 escrituras de casas a custo zero em Bom Jardim e Piranhas

Mais de 3 mil famílias goianas já tiveram seus imóveis escriturados gratuitamente pelo governo estadual

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega nesta quarta-feira (21/10), 98 escrituras de moradias do Prograna Para Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero. No município de Bom Jardim de Goiás o evento para entrega dos títulos está marcado para às 11h, quando 48 famílias serão contempladas. Outras 50, residentes no município de Piranhas, receberão o documento numa cerimônia marcada para às 17h.

Segundo o presidente da Agehab, Juliano Mendes, o número de escrituras já entregues aos proprietários das casas a custo zero avança rapidamente. “Até o momento, mais de 3 mil famílias já receberam seus títulos em várias regiões do estado. Totalmente de graça, como aconteceu com as casas”.

Para Juliano Mendes, legitimar a posse das moradias, além da segurança jurídica, garante mais dignidade aos proprietários. “Nossa prioridade tem sido ampliar o acesso á moradia através dos programas habitacionais e, ao mesmo tempo, formalizar o direito á propriedade com a doação da escritura”, pontua Mendes.

Serviço

Entrega de 48 escrituras de casas a custo zero em Bom Jardim de Goiás

Data 21 de outubro

Horário 11h

Local Próximo ao Posto de Saúde Cleide Alves

Endereço Rua Antônio Agrário Antunes Teixeira. Bom Jardim de Goiás – GO

Entrega de 50 escrituras de casas a custo zero em Piranhas

Data 21 de outubro

Horário 17h

Local Centro de Convivência Intersocial

Endereço Rua 4-A (ao lado da Escola Êxodo). Setor Palmares. Piranhas – GO