Governo de Goiás leva cursos para população 60+ a Aparecida e outros 6 municípios

Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), abre inscrições para novas turmas do Programa Cidadão Tech 60+, iniciativa voltada à inclusão digital da população idosa.

São ofertadas 320 vagas gratuitas em sete municípios goianos: Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiânia, Jaraguá, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Senador Canedo.

As inscrições seguem abertas até o dia 23 de junho e podem ser realizadas presencialmente nos locais das turmas ou pela internet, por meio do formulário disponível no site abre.go.gov.br/cidadaotech. Com carga horária de 60 horas, a iniciativa busca ampliar a autonomia da população idosa no acesso à tecnologia, aos serviços públicos digitais e às ferramentas que fazem parte do cotidiano.

Cidadão Tech 60+

Segundo a primeira-dama Iara Vilela, o Cidadão Tech 60+ aproxima a população idosa de ferramentas que já fazem parte da rotina das famílias e dos serviços públicos.

“Hoje, muitas tarefas do dia a dia dependem de um celular, como marcar uma consulta, acessar um documento, falar com familiares, acompanhar uma informação do governo, e principalmente, se proteger de um golpe. Essa é mais uma forma do Goiás Social cuidar garantir que os idosos estejam inclusos e protegidos”, afirma.

Para o titular da secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, o programa tem se consolidado como uma política pública estratégica de inclusão digital e cidadania da população idosa.

“O Cidadão Tech 60+ vai além da inclusão digital básica. Nesta nova etapa, ampliamos os conteúdos do curso com módulos voltados à saúde digital e à inteligência artificial, preparando a população idosa para utilizar a tecnologia de forma mais segura, autônoma e consciente. É uma política pública que promove cidadania, acesso a serviços e mais qualidade de vida para os idosos goianos”, destaca.

O curso traz os módulos de alfabetização digital, serviços essenciais e proteção on-line, além de incorporar novos conteúdos voltados à saúde digital, em parceria com a Secretaria de Saúde, e à inteligência artificial aplicada. Entre os temas abordados estão uso de aplicativos de saúde, agendamento de consultas, documentos digitais, teleatendimento, segurança na internet, combate a golpes virtuais e utilização consciente da inteligência artificial para pesquisa, comunicação e organização pessoal.

As aulas incluem atividades práticas com celulares, computadores e aplicativos amplamente utilizados no dia a dia, como WhatsApp, Gov.br, Meu SUS Digital, plataformas bancárias e redes sociais. O conteúdo também aborda prevenção a golpes digitais, identificação de fake news e uso seguro da internet.

Em 2024 e 2025, o Programa Cidadão Tech 60+ já formou quase mil idosos, preparando essa parcela da população para o mundo digital. Ao todo, foram 36 turmas em 21 municípios goianos, com investimento superior a R$ 1 milhão.

No período, os idosos também ganharam aparelhos celulares apreendidos em operações e doados pela Receita Federal, a fim de garantir seu acesso às ferramentas mais úteis para serviços digitais.

Serviço:

Assunto: Inscrições gratuitas para cursos do Cidadão Tech 60+

Inscrições: até 23/06

Formulário de inscrição do Cidadão Tech 60+: abre.go.gov.br/cidadaotech

Inscrições nos Municípios

Aparecida de Goiânia

CRAS Vera Cruz | Avenida V5, Praça Céu das Artes Orlando Alves Carneiro

Informações: e-mail: [email protected] | (62) 99188-0346

Catalão

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia | Rua Nassin Agel nº 510 Edifício Martins e Vaz Sala 202 e 203 – Centro

Informações: [email protected] | (64) 3441-5051 / (62) 3441-5052 (62) 3269-4270

Goiânia

Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (CRASPI) – Cidade Jardim

Avenida Armando de Godoy, 326

Informações: e-mail [email protected] | (62)3030-1406

Espaço Bem Viver I – EBV-I | Rua Palmares, entre CM-08 e CM-10, Setor Cândida de Morais

Informações: (62) 3201-6399 | (62) 3914-6622

Jaraguá

Fundação Grace Machado| Av. Pres. Kenedy, 10 – S Central

Informações: (62) 98511-3843 Patrícia (coordenadora da Idade Ativa)| (62) 3269-4270

Mineiros

Escola do Futuro de Goiás Raul Brandão de Castro | Avenida Cabeceira Alta – Nova República

Informações: 62 99701-4823 | 62 99878-0100

Santo Antônio do Descoberto

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – Diretoria de Inclusão Social | Centro administrativo, entre quadras 41/42

Informações: (61) 99551-4873 | (62) 3269-4270

Senador Canedo

Paço Municipal | GO 403, KM 09 – Conjunto Morada do Morro

Informações: WhatsApp 3275 – 3000