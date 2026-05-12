Governo de Goiás e Sesc encerram 3ª edição do Claque Cultural

Com seis meses de programação gratuita, maior maratona cultural do país realizou 820 apresentações para um público total de aproximadamente 100 mil pessoas, em Goiás e na Bahia. Após execução integral do projeto, R$ 5 milhões do investimento previsto voltam aos cofres públicos

Com plateias lotadas, acesso gratuito à cultura e valorização dos artistas goianos, o Governo de Goiás e o Sesc encerram a 3ª edição do Claque Cultural, considerada a maior maratona cultural do país. Ao longo de seis meses, cerca de 100 mil pessoas acompanharam as 820 apresentações realizadas em cidades goianas e na Bahia. O balanço final será apresentado em cerimônia nesta quarta-feira, 13 de maio, às 8h, no auditório da Federação do Comércio de Goiás (Fecomércio), em Goiânia (GO).

A programação teve início em outubro de 2025 e foi até março deste ano, com espetáculos de música, teatro, circo, literatura, exposições de artes plásticas e sessões de cinema. Ao todo, cerca de 2,5 mil artistas goianos passaram pelos palcos do circuito, consolidando o Claque Cultural como uma grande vitrine da produção artística do Estado.

Nesta edição, o projeto ampliou fronteiras e passou a contar com um polo de circulação nacional na Bahia, levando apresentações para Salvador, Porto Seguro, Feira de Santana, Jacobina, Alagoinhas e Santo Antônio de Jesus. Em Goiás, a programação chegou a Goiânia, Anápolis, Jataí, Caldas Novas, Alto Paraíso, Jussara e Morrinhos.

Atrações nacionais participaram do Claque Cultural ampliando público e promovendo a integração entre celebridades e os artistas da terra. Seu Jorge abriu a maratona destacando, durante o show, a importância do projeto ao fomentar e valorizar a produção artística regional. Renato Teixeira, Raquel Reis, Zeca Baleiro e Gabriel O Pensador também se apresentaram no Claque, produzindo momentos inesquecíveis para os goianos que cantaram junto no palco e para o público, que curtiu tudo gratuitamente.

Além do impacto cultural, o projeto também apresentou resultados na gestão dos recursos públicos. Com previsão inicial de investimento de R$ 22,9 milhões, a execução financeira permitiu economia ao longo da programação. Após a conclusão integral do plano de trabalho, o valor de R$ 5.033.471,69 retorna aos cofres do Estado.

“Fizemos uma maratona cultural com qualidade técnica e estrutura que deram aos artistas goianos o mesmo tratamento dispensado às atrações nacionais. Ampliamos o número de apresentações, formamos plateia no interior e apresentamos o artista goiano ao público da Bahia, mostrando nosso estado como celeiro de arte e cultura. Foi um absoluto sucesso”, destaca o secretário da Retomada, César Moura.

Para o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás e vice-presidente da CNC, Marcelo Baiocchi Carneiro, a prestação de contas simboliza mais do que o encerramento administrativo da iniciativa. “Mostramos que é possível unir gestão responsável, incentivo à cultura e impacto social. Encerrar mais uma edição apresentando resultados concretos e a correta aplicação dos recursos reforça nosso compromisso com a transparência e com a valorização da produção cultural”, afirma.

O diretor regional do Sesc e Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, também ressalta o legado deixado pelo projeto. “O Claque Cultural vai além da realização de espetáculos. A iniciativa movimenta a cadeia produtiva da cultura, amplia oportunidades para artistas e fortalece o acesso da população a experiências culturais de qualidade”, diz.

SERVIÇO

Governo de Goiás e Sesc encerram 3ª edição do Claque Cultural

Data: 13 de maio de 2026

Horário: 8h

Local: Auditório da Fecomércio – Av. 136 – Setor Marista – Goiânia (GO)