Governador e prefeito anunciam R$ 300 milhões para obras em Aparecida

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, e o governador de Goiás, Daniel Vilela, lançaram nesta terça-feira (12) o programa “Pra Frente Aparecida”, maior pacote de obras da atual gestão municipal, com investimento consolidado de R$ 301,1 milhões destinados à infraestrutura urbana, habitação, saúde, educação, segurança pública, mobilidade e lazer em todas as regiões da cidade.

O anúncio do programa “Pra Frente Aparecida” foi realizado no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela e reuniu autoridades estaduais e municipais, vereadores, deputados, representantes do Governo Federal, empresários, lideranças comunitárias e moradores que acompanharam o detalhamento das obras e ações que serão executadas em diversas regiões do município até o final deste ano, consolidando uma nova etapa de expansão urbana, melhoria da infraestrutura pública e fortalecimento dos serviços oferecidos à população aparecidense.

Durante o lançamento, o prefeito Leandro Vilela ao lado do vice-prefeito, João Campos, destacou que o pacote de investimentos representa a retomada do crescimento de Aparecida após o trabalho de reorganização financeira realizado pela atual gestão.

“Esse é o objetivo: fazer com que a cidade possa atrair investimentos, investidores e moradores para Aparecida, provocando desenvolvimento. Esse pacote de obras que vamos executar até o final do ano é resultado dessa parceria com o Governo de Goiás, com o governador Daniel Vilela, e também do trabalho realizado pela Prefeitura, pela Câmara Municipal, pelos nossos vereadores e pelo vice-prefeito João Campos para recuperar fiscalmente o município, equilibrar as contas públicas e permitir a retomada dos investimentos”, afirmou o prefeito Leandro Vilela.

O maior volume de recursos do programa será destinado à infraestrutura viária e urbanização, com investimento de R$ 200 milhões em asfalto novo, manutenção e recapeamento de vias urbanas. O pacote contempla obras de pavimentação em 15 bairros, entre eles Dom Bosco II, Vila Romana, Jardim Cascata, Buriti Sereno, Serra das Brisas, Rosa dos Ventos, Jardim Esplanada, Village Garavelo e Polo Empresarial Goiás. Também estão previstos serviços de restauração em 353 quilômetros de vias distribuídas em 167 bairros da cidade, este com parceria com a Goinfra.

Leandro ressaltou ainda que os investimentos contemplam todas as regiões da cidade e serão rigorosamente acompanhados pela administração municipal. “Esstarei acompanhando de perto, pois o nosso objetivo é entregar as obras até dezembro deste ano”, salientou.

O prefeito e o governador destacaram ainda as obras que serão realizadas em parceria entre as gestões municipal e estadual como a construção de 272 apartamentos do Residencial Jardim Miramar e a duplicação de um trecho rodoviário estadual na região do Distrito Industrial, criando uma nova alternativa de ligação entre o Vale das Pombas e a GO-020, melhorando o fluxo logístico e o acesso aos polos industriais da cidade.

O governador Daniel Vilela afirmou que o Governo de Goiás continuará atuando em parceria com Aparecida para garantir obras estruturantes e melhorias urbanas. “Estamos contemplando Aparecida de Goiânia com investimentos importantes em recapeamento urbano, habitação e mobilidade. Também autorizamos subsídios para mais 272 unidades habitacionais. Além disso, anunciamos uma obra estratégica de duplicação que vai melhorar significativamente a mobilidade e o acesso aos parques industriais da cidade”, destacou o governador.

Saúde, educação e esporte contemplados

Na saúde pública, serão investidos R$ 17,9 milhões em reformas e ampliações de unidades municipais como reforma completa das UPAs Brasicon e Parque Flamboyant, além de melhorias no Cais Nova Era, CAPS Bem-me-Quer e UBS do Garavelo. Já na educação, os investimentos chegam a R$ 17,5 milhões em reformas estruturais de escolas e CMEIs, além da ampliação de salas de aula da rede municipal. O programa prevê reformas em oito unidades escolares. Também serão construídas novas salas em diferentes regiões da cidade para ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal.

O pacote inclui ainda investimentos de R$ 5,6 milhões em segurança pública e lazer, com construção de postos avançados do Corpo de Bombeiros no Parque Trindade e Garavelo, além de melhorias em praças, campos e espaços esportivos.

Durante o discurso, Daniel Vilela também reconheceu o esforço da gestão municipal na recuperação financeira da cidade. “O prefeito Leandro economizou, fez um grande esforço ao longo do ano passado e deste início de ano para viabilizar investimentos históricos em Aparecida. Grande parte desse volume de obras é fruto dos recursos próprios organizados pela Prefeitura, somados às parcerias com o Estado”, completou.

“Esses investimentos representam desenvolvimento urbano, melhoria da mobilidade e mais qualidade de vida para a população. A Goinfra participa desse esforço conjunto para garantir infraestrutura moderna e eficiente, acompanhando obras estratégicas que fortalecem o crescimento de Aparecida e beneficiam diretamente milhares de moradores”, afirmou.

PRESENÇAS:

Também participaram da solenidade os deputados estaduais Cairo Salim e Veter Martins; a presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Eliane Simonini Baltazar; a gestora de projetos da Caixa Econômica Federal, Carmelúcia Rodrigues; o secretário de Estado de Comunicação, Gean Carvalho; o vice-presidente da Agência Goiana de Habitação, Lucas Magalhães de Gouveia; o vice-prefeito João Campos; o presidente da Câmara Municipal, Gilsão Meu Povo; os vereadores Camila Rosa, Roberto Chaveiro, Isaac Martins, Domingos Rodrigues, Professor Clusemar, Gleison Flávio, Rosinaldo Boy, Dieyme Vasconcelos, Mazinho do Madre Germana, Almeidinha, Olair Silva, Arnaldo Leite, Mazinho Baianp, Cristiano Zói, Rogério Almeida e Tatá Teixeira, além de secretários municipais, empresários locais e lideranças comunitárias.

Fotos: Rodrigo Estrela