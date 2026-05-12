Gomide solicita debate sobre mineração na Chapada dos Veadeiros

O deputado estadual Antônio Gomide (PT) apresentou requerimento, nesta terça-feira, 12, solicitando a realização de audiência pública para debater a proposta do governo de Goiás que visa liberar a mineração na Chapada dos Veadeiros. A audiência terá caráter público e participativo e será promovida pela Frente Parlamentar em Defesa da Chapada dos Veadeiros, da qual o parlamentar é coordenador.

Antônio Gomide destaca que a revisão pretendida pelo governo precisa passar por um debate amplo, prévio e qualificado, com participação da população, do Conselho Consultivo da Chapada dos Veadeiros, além de técnicos e estudiosos.

Na tentativa de viabilizar projetos de mineração na região, o governo estadual propôs uma revisão do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Pouso Alto. A unidade de conservação atua como uma zona de proteção ao redor do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado na região central da área protegida e vinculado ao governo federal.

Antônio Gomide é um dos parlamentares com maior atuação na pauta ambiental em Goiás. Além de coordenar a Frente Parlamentar em Defesa da Chapada dos Veadeiros, ele preside a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e possui 29 leis voltadas à proteção do Cerrado aprovadas e sancionadas.

A audiência pública está marcada para o dia 20 de maio, às 9h.