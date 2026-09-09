Gestão Vilela avança em obras de infraestrutura

Desde que assumiu a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em janeiro de 2025, o prefeito Leandro Vilela vem transformando em ações e investimentos compromissos assumidos com a população. Em pouco mais de um ano e meio, a gestão recuperou serviços essenciais, ampliou investimentos e colocou em andamento projetos estruturantes em diferentes regiões do município.

Uma das primeiras prioridades foi recuperar a zeladoria da cidade. Diante da situação encontrada no início de 2025, a Prefeitura intensificou a limpeza urbana, roçagem, retirada de entulhos, tapa-buracos e manutenção dos espaços públicos. Após a força-tarefa inicial, os serviços passaram a integrar uma programação permanente para atender os bairros e manter a cidade limpa e organizada.

Viaduto Maguito Vilela – Foto: Divulgação/Secom Aparecida

Outro compromisso concretizado ainda em 2025 foi a modernização da iluminação pública. No primeiro ano da gestão Vilela, Aparecida passou a contar com iluminação em LED em toda a cidade, substituindo as antigas luminárias. A mudança melhorou a visibilidade das vias e espaços públicos, reforçou a sensação de segurança e reduziu o consumo de energia.

Na infraestrutura, a gestão retomou obras de pavimentação e avançou no compromisso de reativar as obras dos eixos estruturantes, entregando em julho deste ano o Complexo Viário Maguito Vilela, na região do Parque das Nações, além de levar asfalto a ruas habitadas que ainda não contam com o benefício.

Parceria com o Governo de Goiás

Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura realizou obras de recapeamento em 2025 e neste ano lançou o programa Pra Frente Aparecida, que prevê o recapeamento de mais de 350 quilômetros de ruas e avenidas em 167 bairros e a pavimentação de vias de 15 bairros, incluindo Buriti Sereno, Vila Romana e Rosa dos Ventos.

Duplicação da ponte da Avenida Uirapuru requalificou o trânsito na região do setor Morada dos Pássaros – Foto: Divulgação/Secom Aparecida

Além das intervenções nos bairros, Aparecida entrou em uma nova etapa de obras estruturantes. A Prefeitura trabalha em grandes projetos de mobilidade, drenagem e integração entre diferentes regiões, com a duplicação das pontes da Avenida Uirapuru e Casemiro de Abreu, além de obras previstas com recursos de financiamentos internacionais, como o elevado na BR-153 e os parques municipais. São investimentos planejados para resolver gargalos históricos e preparar a infraestrutura do município para crescer mais.

Investimentos em saúde

Na saúde, a gestão manteve o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) em pleno funcionamento e ampliou sua capacidade de atendimento. Entre janeiro de 2025 e junho de 2026, foram realizadas cerca de 10 mil cirurgias eletivas na unidade, fazendo dele o hospital o que mais realiza cirurgias deste porte no país, com reconhecimento do Ministério da Saúde. A Prefeitura também promoveu mutirões e ampliou a oferta de consultas, exames e procedimentos especializados para reduzir a demanda reprimida e agilizar o atendimento de pacientes que aguardavam na rede.

Em menos de um ano, a gestão Vilela modernizou 100% da iluminação pública de Aparecida com luminárias de LED – Foto: Divulgação/Secom Aparecida

A educação também recebeu investimentos desde os primeiros meses da gestão. Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) foram climatizados com aparelhos de ar-condicionado, proporcionando melhores condições de aprendizagem aos alunos e de trabalho aos profissionais. A medida veio acompanhada de reformas, manutenção e melhorias na estrutura das unidades municipais de ensino e da construção de novos Cmeis para atender a demanda por vagas.

Para o prefeito Leandro Vilela, os resultados mostram que a administração conseguiu conciliar a recuperação dos serviços cotidianos com investimentos capazes de transformar Aparecida a médio e longo prazo.

Todos os alunos da rede municipal agora contam com uniformes novos e recebem merenda com rigoroso padrão de qualidade – Foto: Divulgação/Secom Aparecida

“Assumimos a Prefeitura com muitos desafios e sabíamos que era preciso agir desde o primeiro dia. Primeiro colocamos a cidade para funcionar, retomamos a limpeza, a manutenção e os serviços básicos. Ao mesmo tempo, começamos a executar os compromissos que assumimos com a população. Hoje temos toda Aparecida iluminada com LED, avançamos no asfalto e no recapeamento, fortalecemos a saúde e a educação e temos grandes obras estruturantes em andamento”, afirma Vilela.

O prefeito assegura que o trabalho continuará avançando nos próximos anos. “Ainda temos muito para fazer. Nosso compromisso é trabalhar até o último dia para cuidar de cada bairro e, ao mesmo tempo, preparar Aparecida para o futuro. É isso que estamos fazendo: cuidando do presente e construindo uma cidade melhor para quem vive aqui.”