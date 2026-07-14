GCM evita danos ao patrimônio público em escola de Aparecida

Sistema de videomonitoramento identificou ato de vandalismo em tempo real e permitiu resposta imediata da Guarda Civil Municipal na EMEI Monteiro Lobato, no Jardim Tiradentes

A integração entre tecnologia e atuação operacional da Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida de Goiânia impediu, na tarde do último sábado (11), um ato de vandalismo contra a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Monteiro Lobato, no Jardim Tiradentes. A ocorrência foi identificada em tempo real pela Central de Videomonitoramento do Centro de Comando de Operações (CCO), que acionou imediatamente as equipes da corporação, possibilitando a rápida intervenção e a preservação do patrimônio público.

Por volta das 15h45, os operadores da CCO detectaram uma atitude suspeita nas imagens das câmeras de segurança e simultaneamente, receberam o disparo do alarme instalado na unidade escolar. Durante o monitoramento, foi constatada a ação de dois adolescentes causando danos ao patrimônio da escola. As equipes da 4ª Regional da GCM foram deslocadas imediatamente para o local e realizaram um cerco na região.

Um dos adolescentes foi localizado ainda nas proximidades da unidade. O segundo envolvido, que havia fugido para uma área de mata, foi encontrado pouco tempo depois com o pai de seus familiares. Durante a abordagem, os guardas também apreenderam uma arma branca que estava em posse de um dos adolescentes. Toda a ocorrência foi acompanhada pelos responsáveis legais dos menores, com comunicação ao Conselho Tutelar, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As imagens registradas pelo sistema foram preservadas e encaminhadas à Polícia Judiciária na Central de Flagrantes do Setor Garavelo para subsidiar as investigações.

Tecnologia integrada garante resposta imediata

O sistema de proteção das unidades escolares funciona de forma integrada entre a Central de Videomonitoramento do Centro de Comando de Operações e a Guarda Civil Municipal. Sempre que uma movimentação suspeita é identificada pelas câmeras ou um alarme é acionado, a ocorrência é analisada em tempo real pelos operadores da central, que imediatamente comunicam as equipes da GCM responsáveis pela região.

Com as informações repassadas pela CCO, as viaturas se deslocam rapidamente até o local para verificar a ocorrência, realizar abordagens e adotar as medidas necessárias para proteger o patrimônio público e garantir a segurança da comunidade escolar. O trabalho conjunto reduz o tempo de resposta das equipes e amplia a eficiência no combate a invasões, furtos e atos de vandalismo.

Segundo o comandante da GCM, inspetor Milton Sobral, a integração entre inteligência, videomonitoramento e patrulhamento tem fortalecido a atuação preventiva da corporação.

“Hoje a tecnologia é uma grande aliada da segurança pública. O monitoramento em tempo real permite que nossas equipes sejam acionadas imediatamente, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a capacidade de proteger o patrimônio público e a população. Cada ocorrência atendida demonstra a eficiência dessa integração entre a central de monitoramento e os agentes que estão nas ruas.”

Mais segurança para as unidades escolares

A Prefeitura de Aparecida vem fortalecendo a segurança das unidades de ensino por meio da implantação de um moderno sistema de videomonitoramento. Ao todo, cerca de 2 mil câmeras estão instaladas nas escolas municipais, além de alarmes equipados com sensores infravermelhos distribuídos nas áreas internas e externas dos prédios.

O sistema opera 24 horas por dia, todos os dias da semana, gerando imagens em tempo real que são acompanhadas pela Central de Comando de Operações e armazenadas para auxiliar as ações das forças de segurança sempre que necessário.

Para o secretário municipal de Segurança Pública, coronel Éder Fernandes, a utilização da tecnologia aliada ao trabalho da Guarda Civil representa um importante avanço na proteção dos espaços públicos.

“A integração entre tecnologia, inteligência e atuação operacional fortalece a capacidade de resposta da Guarda Civil Municipal. Nosso objetivo é prevenir ocorrências, preservar o patrimônio público e oferecer mais segurança para estudantes, servidores e toda a população de Aparecida”, destacou.