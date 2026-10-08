GCM e PM recuperam de ar-condicionado furtados da Saúde

Uma ação integrada da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar de Goiás recuperou, nesta terça-feira (6), quatro aparelhos de ar-condicionado que teriam sido furtados de um galpão da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia. Após a denúncia da pasta, a equipe de Inteligência da GCM, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, iniciou diligências em conjunto com a PM para localizar os suspeitos e recuperar os equipamentos pertencentes à Prefeitura.

Segundo o registro da ocorrência, aproximadamente 16 aparelhos teriam sido subtraídos do galpão, com a utilização de um veículo da frota municipal para transportar os equipamentos. Na denúncia à GCM, a responsável pelo local repassou as imagens do sistema de monitoramento que mostraram a retirada dos bens.

O prefeito Leandro Vilela determinou a imediata exoneração dos dois suspeitos, que eram servidores municipais, ocupantes do cargo de Assessor IV na Secretaria de Saúde, e tinham acesso ao galpão em razão de suas funções.

Movimentação do veículo com os aparelhos furtados foi flagrada por câmeras de videomonitoramento do município – Imagem: Divulgação/GCM Aparecida

Segundo a ocorrência, as equipes procuraram inicialmente um dos suspeitos em seu local de trabalho, mas ele não foi encontrado. Após receberem a informação de que estaria prestando serviço na sede da Vigilância Sanitária, os agentes foram até a unidade e localizaram os dois servidores quando saíam do órgão.

Após conversa com os policiais e GCMs, um deles teria admitido a subtração de aproximadamente 16 aparelhos, vendidos por R$ 1,3 mil cada, e indicado onde parte dos equipamentos poderia ser encontrada. O outro foi apontado como participante do esquema, com conhecimento dos desvios e recebimento de valores.

Nas diligências, foram recuperados dois aparelhos já instalados em um imóvel no Jardim Rio Grande e outros dois em uma segunda residência no mesmo bairro. Dos aproximadamente 16 equipamentos apontados como desviados, quatro foram recuperados na operação. As equipes também localizaram um comerciante na Vila Redenção, em Goiânia, que teria recebido parte dos aparelhos para revenda. Nenhum equipamento foi encontrado em sua posse, e ele declarou ter comprado três unidades e revendido pela plataforma OLX. Os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial determinou a abertura de uma Verificação Preliminar de Informações para apurar os fatos.

O secretário municipal de Segurança Pública, coronel Éder Fernandes, reforçou o compromisso da administração com a proteção do patrimônio público. “Na gestão do prefeito Leandro Vilela, não há tolerância com o desvio de bens públicos. O servidor que cometer ato ilícito será devidamente exonerado e, comprovada sua responsabilidade, responderá com todo o rigor da lei. Nosso compromisso é com a população e com o respeito aos recursos públicos”, destacou.