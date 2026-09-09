Flávia Teles desiste de candidatura de deputada federal

Viúva do ex-prefeito Maguito Vilela se afasta das eleições deste ano por motivos de saúde

Flávia está internada em São Paulo, sob os cuidados da médica clínica e cardiologista dra. Ludhmila Hajjar, após ser diagnosticada com um quadro grave de hipotireoidismo.

Segundo a médica, neste momento, o quadro inviabiliza atividades que provoquem desgaste físico ou emocional. Por recomendação expressa da dra. Ludhmila Hajjar, Flávia deverá permanecer internada, sob tratamento e acompanhamento médico, dedicando-se integralmente ao restabelecimento de sua saúde.

A candidata já havia sido internada há 15 dias em São Paulo para tratar o quadro, mas retornou a Goiás na última semana na tentativa de retomar a campanha. Porém, com o agravamento de seu estado de saúde, precisou ser novamente hospitalizada para dar continuidade ao tratamento intensivo e permanecer sob acompanhamento médico contínuo.

Diante disto, Flávia está impossibilitada de prosseguir com sua candidatura a deputada federal.

Flávia Teles agradece todo o carinho, apoio e compreensão recebidos e espera, após sua recuperação, retomar suas atividades e seus projetos.