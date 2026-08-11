Festival Mensagem Inesperada leva música ao Buriti Shopping

Projeto cultural reúne nomes da música goiana, apresentações de catira e programação voltada para toda a família no próximo sábado

O Buriti Shopping recebe, no próximo sábado (15/8), uma edição do Festival Mensagem Inesperada, projeto cultural realizado com incentivo da Lei Rouanet que promove o acesso gratuito à cultura por meio da valorização da música regional e das tradições populares. A programação acontece integrada ao Festival Frango com Tudo e foi concebida para proporcionar uma experiência que une entretenimento, gastronomia e identidade cultural em um ambiente familiar.

Nesta edição, o Mensagem Inesperada reúne artistas que representam diferentes vertentes da cultura musical goiana. O público poderá acompanhar apresentações do grupo de catira Os Considerados, referência na preservação dessa manifestação folclórica; do cantor e compositor Marcelo Barra, um dos principais nomes da música regional; do sertanejo Milton Nunes; e do DJ Fulas, que encerra a programação com uma proposta contemporânea inspirada na música eletrônica.

Além dos shows, o projeto contempla ações de formação cultural, como palestras educativas de violão e oficina de elaboração de projetos culturais, reforçando sua proposta de incentivar a produção artística regional e ampliar o acesso da população à cultura.

Realizado em parceria com o Festival Frango com Tudo, o evento amplia a experiência do público ao integrar atrações culturais e uma arena gastronômica inspirada em diferentes países. Durante os três dias de festival, de sexta-feira (14) a domingo (16), os visitantes poderão conhecer estandes temáticos com pratos à base de frango, espaço infantil, concurso gastronômico e ativações de marcas, enquanto o Mensagem Inesperada concentra sua programação artística no dia 15.

O nutricionista, apresentador e comunicador Alexandre Suita, embaixador do Frango com Tudo, destaca que a proposta é transformar o shopping em um espaço de convivência e valorização da cultura. “O Frango com Tudo nasceu para proporcionar uma experiência que vai muito além da gastronomia. Queremos que as pessoas se reúnam, descubram novos sabores, conheçam diferentes culturas e vivam momentos especiais em família. O Mensagem Inesperada fortalece esse propósito ao valorizar nossos artistas e tradições. Realizar esse projeto no Buriti Shopping faz todo sentido, porque é um espaço que já faz parte da rotina dos goianos e reúne lazer, convivência e entretenimento.”

Serviço

Festival Mensagem Inesperada

Data: 15 de agosto (sábado)

Local: Buriti Shopping

Horário: a partir das 19h

Atrações: Marcelo Barra, Milton Nunes, Os Considerados e DJ Fulas

Festival Frango com Tudo

Data: 14 a 16 de agosto (sexta-feira a domingo)

Local: Buriti Shopping

Horário: a partir das 17h