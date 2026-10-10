Festa preparada pela prefeitura terá também adoção de cães e gatos

Os pais ou responsáveis das crianças que participarão, neste dia 12 de outubro, das 8h às 12h, da festa CidaFeliz, promovida pela Prefeitura de Aparecida na Cidade Administrativa Maguito Vilela, poderão aproveitar o evento para fazer adoção responsável de cães e gatos. Trinta animais estarão disponíveis na tenda do Pata (Programa de Atenção e Tratamento Animal), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Já avaliados pelos veterinários do Pata, os pets esperam os tutores para ter a chance de viver num lar cercado de cuidado e amor.

Para realizar a adoção, os interessados devem apresentar documento pessoal com foto, comprovante de endereço atualizado e cópias dos documentos. Também é preciso levar caixa de transporte para gatos e coleira para cães, garantindo a segurança durante o deslocamento do animal até o novo lar. Os novos tutores receberão um vale-castração disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente, como forma de incentivar a guarda responsável, contribuir para o controle populacional e promover a saúde e o bem-estar dos animais.

“Este Dia das Crianças será mais um dia para a gente fazer o bem, alegrando nossas crianças e promovendo para elas uma festa inesquecível, muito bem-feita e bonita, porque elas merecem. E um dia também para praticar a solidariedade para com os cães e gatos que hoje ainda não vivem num lar familiar. Os animais fazem parte da nossa sociedade, têm os seus direitos e precisam ser amparados e protegidos”, comenta o prefeito Leandro Vilela.

CidaFeliz – a festa do Dia das Crianças em Aparecida

Com entrada e atrações totalmente gratuitas, o evento foi preparado para proporcionar uma manhã de lazer, diversão e experiências especiais para as crianças e suas famílias. A expectativa é receber cerca de 5 mil crianças. A iniciativa do evento é da primeira-dama Lana Bezerra e do prefeito Leandro Vilela, e a programação está sendo coordenada pela secretária das Mulheres, Carol Araújo.

A festa terá 50 brinquedos infláveis, 15 pula-pulas, trenzinhos, corridas infantis, oficinas recreativas, shows e diferentes atrações ao longo da manhã. As crianças também poderão participar de oficinas de pintura de rosto, balão, pintura em MDF, slime, Bob Goodies e atividades desenvolvidas em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar. A programação ainda terá corrida infantil e corrida de saco.

A iniciativa do evento é da primeira-dama Lana Bezerra e do prefeito Leandro Vilela – Foto: Rodrigo Estrela

Entre os shows e espetáculos previstos estão a apresentação de um robô, personagens vivos e a turma do Toy Story, além da participação da Orquestra Sinfônica de Aparecida, que levará um repertório infantil ao evento.

“A programação foi pensada para oferecer diversão, convivência e momentos de alegria para toda a família. Teremos muitos brinquedos, oficinas, apresentações e atrações diferentes, além do sorteio de mais de 120 bicicletas. Queremos proporcionar uma manhã inesquecível para elas, e tudo gratuito”, afirma Carol Araújo.

O CidaFeliz também contará com exposição de animais empalhados e espaço dedicado às crianças autistas. A programação terá ainda distribuição de pipoca, algodão-doce, picolé, frutas e outros alimentos.

A Prefeitura orienta que as crianças estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis durante a programação. O espaço contará ainda com esquema de segurança reforçado pela Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, para garantir o conforto e o bem-estar das famílias.