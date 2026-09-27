Exata mostra Fernando Cruvinel em 2º em Rio Verde na disputa pela Alego

O médico, professor universitário e produtor rural Fernando Cruvinel aparece na segunda colocação na disputa por uma vaga de deputado estadual em Rio Verde, com 7,5% das intenções de voto, segundo pesquisa do instituto Exata.GO Pesquisa Ltda., divulgada neste domingo (27).

Estreante em eleições, Fernando disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) pelo partido AGIR, com o número 36100. O resultado do levantamento o coloca entre os nomes lembrados pelos eleitores do município, um dos principais colégios eleitorais do interior goiano.

A pesquisa aponta que o candidato ocupa a segunda posição na classificação apresentada pelo instituto. Sua trajetória profissional está ligada principalmente à área da saúde, além da atuação como professor universitário e produtor rural.

Na campanha, Fernando apresenta como principais bandeiras a saúde, o fortalecimento do interior e a representação de Rio Verde e região. A presença entre os nomes mais citados no levantamento chama a atenção por se tratar de sua primeira disputa eleitoral.

O levantamento foi realizado pelo instituto Exata.GO Pesquisa Ltda., com 400 eleitores de Rio Verde, entre os dias 22 e 26 de setembro de 2026. A pesquisa tem margem de erro de 4,9 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é GO-06416/2026, e a divulgação foi registrada para 27 de setembro de 2026.