Espanha apaga o brilho da França e vai à final

A Espanha não deixou a França jogar e garantiu vaga na decisão pelo placar de 2 a 0, em uma semifinal marcada pela superioridade espanhola e pela atuação decepcionante de uma seleção francesa que chegou ao confronto como favorita.

O jogo francês não contou com o brilho de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Aurélien Tchouaméni e William Saliba. Ao longo dos mais de 90 minutos de partida, a França pouco conseguiu produzir diante de uma Espanha organizada, intensa e tecnicamente superior.

A derrota ainda tem um gosto mais amargo porque hoje, 14 de julho, a França celebra o seu Feriado Nacional, a Fête Nationale (o Dia da Bastilha). A data comemora a Tomada da Bastilha em 1789, marco da Revolução Francesa e do fim do absolutismo monárquico. O que era celebração virou luto.

O primeiro gol saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Lamine Yamal sofreu pênalti após ser derrubado por Lucas Digne dentro da área num lance ridículo. Mikel Oyarzabal assumiu a responsabilidade, bateu com categoria no ângulo esquerdo de Mike Maignan e colocou a Fúria em vantagem. O segundo gol desmontou qualquer tentativa de reação francesa. Didier Deschamps promoveu alterações, colocou Désiré Doué em campo e tentou dar mais velocidade ao ataque, mas a seleção continuou sem criatividade para furar o sólido sistema defensivo espanhol.

As estatísticas do primeiro tempo já refletiam o domínio espanhol. A equipe criou mais oportunidades, finalizou com mais frequência e obrigou Maignan a trabalhar mais do que Unai Simón.

Na volta do intervalo, a Espanha manteve a postura agressiva e praticamente liquidou a classificação logo aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, invadiu a área pela direita e finalizou com precisão na saída de Maignan para ampliar a vantagem.

Garantida na grande final da Copa do Mundo de 2026, a seleção espanhola agora aguarda a outra semifinal entre Argentina e Inglaterra, na quarta-feira, para conhecer o seu adversário pela tão sonhada taça.

Com agências – foto: reprodução site Fifa