A taxa de mortalidade este ano foi mais que o dobro da do ano passado e a mais alta desde 1991, sob o mais notório antivacina dos EUA, Robert Kennedy Jr, ungido por Trump como secretário da Saúde

Os Estados Unidos perderam o status de país livre do sarampo, que perdurava desde 2000, comunicou a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o braço regional da Organização Mundial da Saúde, na terça-feira (17), após 5.412 casos confirmados de sarampo este ano em 45 estados e na capital Washington, com dez mortes, de acordo com os números dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

A taxa de mortalidade este ano foi mais que o dobro da do ano passado e a mais alta desde 1991. O retrocesso na saúde pública nos EUA foi recebido com protestos de autoridades médicas e conclamações à renúncia do atual secretário sob Trump, Robert Kennedy Jr, o mais notório ‘teórico’ antivacina e, ao que se diz, por isso mesmo nomeado para o cargo pelo presidente entusiasta da cloroquina e assemelhados.

Para recuperar o status, um país deve encerrar a transmissão e permanecer livre dela por pelo menos 12 meses. O Brasil perdeu seu status em 2019, sob Bolsonaro Pai, e levou até 2024, no governo Lula III, para restaurá-lo.

As 5.412 infecções confirmadas até 12 de novembro nos EUA mais que dobram os casos de 2025 – 2.289. Em 2024, haviam sido 285. Foi a 14ª semana consecutiva em que o CDC acrescentou pelo menos 100 casos. 99% dos pacientes não estavam vacinados ou era ignorado seu status de vacinação. 11% dos infectados necessitaram de hospitalização.

Nos 21 anos de 2004 a 2024, apenas uma única pessoa morreu de sarampo nos EUA, uma mulher do estado de Washington em 2015. Desde que o atual aumento começou em 2025, 13 pessoas morreram, três em 2025 e 10 este ano, cinco delas somente em novembro. A última vez que os Estados Unidos registraram até 10 mortes por sarampo em um único ano foi em 1991, ao final de um surto que gerou cerca de 55.000 casos e mais de 120 mortes entre 1989 e 1991.

Note-se que em janeiro os EUA oficializaram sua retirada da OMS, mas seguem como estado-membro da OPAS. A doença é evitada pela vacina tríplice antiviral, que previne o sarampo, a caxumba e a rubéola, é aplicada a partir de 1 ano de vida e com duas doses tem 97% de eficácia pela vida toda. Para que a imunização de rebanho funcione, é preciso que a taxa de vacinação atinja 95%. Mas no ano letivo de 2025-2026 só 92% dos alunos de jardim de infância estavam protegidos.

Investigação da NBC News constatou ainda que 75% dos condados dos EUA tinham taxas de imunização abaixo de 95% e que, desde 2019, 92% dos condados e jurisdições relataram quedas na vacinação.

Entre as explicações para a queda na taxa de cobertura, chama a atenção o impacto do negacionismo antivacina, havendo sido assacado contra a vacina do sarampo a fake news de que seria a “causa do autismo”, aliás, muito citada pelo atual responsável pela Saúde nos EUA.

Desinformação que, de acordo com uma pesquisa da Gallup, é compartilhada por 10% dos americanos. Já Bob Kennedy Jr atribuiu a queda na vacinação a um efeito tardio da epidemia da Covid, quando menos crianças teriam sido vacinadas.

SEM CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM MASSA

Alegações rebatidas por analistas que denunciam que sequer existe uma campanha federal de vacinação. “Praticamente não vimos nenhuma mensagem nacional”, disse Dr. Jonathan Temte, ex-presidente do comitê consultivo de vacinas do CDC. “Não vimos nenhuma campanha publicitária… Acho que isso realmente nos diz algo sobre as prioridades deles.”

Shaughnessy Naughton, presidente da 314 Action, declarou ao portal Common Dreams que “o sarampo está oficialmente fora de controle”, ao mesmo tempo em que exigia que Kennedy renunciasse.

“Quantas pessoas mais precisam morrer antes que haja um pedido nacional para que RFK Jr. renuncie?” Naughton perguntou. “Suas políticas anti-ciência e anti-vacina estão matando pessoas e infectando uma geração de americanos com um ceticismo perigoso sobre vacinas do qual levará anos para se recuperar… É hora de RFK Jr. se afastar antes que ele cause mais dano.”

MAIS MORTES SOB BOB JR/TRUMP DO QUE NOS 24 ANOS ANTERIORES

Tara C. Smith, professora de epidemiologia na Faculdade de Saúde Pública da Universidade Kent State, apontou que os EUA já registraram mais mortes por sarampo durante os dois anos de Kennedy à frente da Saúde do que nos 24 anos anteriores somados.

“E os surtos continuam crescendo aqui em Ohio e na Pensilvânia”, acrescentou Smith. “É uma loucura total que nosso governo esteja incentivando isso.” Em agosto, o Departamento de Saúde da Pensilvânia anunciou que o estado sofreu suas duas primeiras mortes relacionadas ao sarampo em 35 anos, no condado de Lancester.

O DISCURSO EM LANCESTER

Foi nesse condado que em 2021 – como lembrou recentemente o The New York Times – Bob fez um discurso para cerca de 1.500 pessoas no condado, pedindo que resistissem a quaisquer mandatos governamentais de vacinação.

“Essas agências vão fazer tudo ao seu alcance para fazer os Amish vacinarem”, disse Kennedy. “Porque eles não suportam o fato de que você está saudável.”

Ali o futuro secretário da Saúde também descartou durante o discurso preocupações sobre o perigo do sarampo, chegando a recomendar uma mistura de “sopa de galinha e vitamina A” como “cura” para a doença, ainda segundo o relato do NYT.

Brad Woodhouse, presidente da Protect Our Care, também criticou duramente a liderança de Kennedy no NHS, acusando-o e a Trump de estarem em “uma missão suicida para assustar famílias americanas e afastarem as vacinas sem motivo ou provas.”

“O que eles conseguiram foi uma queda enorme nas taxas de vacinação e a pior crise de sarampo em 35 anos”, acrescentou Woodhouse, que antecipou a perda do status nacional de eliminação do sarampo agora confirmada: “o CDC de Trump não gastou um centavo em anúncios de serviço público promovendo a única coisa que vai nos tirar do perigo: a vacina contra o sarampo.”

O surto também trouxe de volta uma condição que praticamente havia desaparecido da medicina americana. Do início de 2025 até o final de setembro de 2026, 13 casos de sarampo congênito, nos quais uma mãe transmite o vírus para o feto no útero, foram reportados ao CDC, de acordo com dados preliminares publicados por cientistas do CDC em 16 de novembro, com 112 casos confirmados de sarampo durante a gravidez.

DESMANCHE NO CDC

Mas o sarampo não é a única coisa que desandou na Saúde sob Bob Jr/Trump, com surtos também de ciclosporíase (“diarréia explosiva”) e salmonela, que evidenciam o desmanche no CDC.

O surto de ciclosporíase ocorreu, como denunciou o senador Jon Ossof, após Bob Jr ter determinado o encerramento da vigilância do CDC sobre o parasita ciclospora.

“Seu silêncio em meio a um surto contínuo de doença diarreica”, escreveu Ossoff, “é indicativo da arrogância imprudente com que você demoliu a defesa da saúde pública dos Estados Unidos.” Foram milhares de infecções e quase 100 hospitalizações, em vários estados, supostamente por causa de ingestão de alface.

Noel Brewer, presidente de um comitê independente dos EUA que apresentou conclusões sobre os surtos no país à OPAS, denunciou que “os surtos descontrolados de sarampo nos Estados Unidos, assim como as mortes desnecessárias, são todos devido à baixa cobertura vacinal contra o sarampo. Já nos acostumamos a deixar crianças serem atingidas por uma doença mortal e morrerem dela.”

SARAMPO EM ESCALADA

Na última semana, mais duas mortes relacionadas ao sarampo elevaram para 10 o número reportado pelos departamentos de saúde estaduais em 2026. Em 13 de novembro, o Departamento de Saúde da Pensilvânia – o estado mais afetado – confirmou o sétimo morto, um residente não vacinado do Condado de Montour, cuja idade o departamento não divulgou. Montour se junta ao Condado de Lancaster, com três mortes; Condado de Jefferson, com dois; e o Condado de Mifflin, com um. No mesmo dia, o Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin e o Departamento de Saúde do Condado de Grant anunciaram uma morte pediátrica associada ao sarampo, a segunda do estado em oito dias, sem mais detalhes divulgados. Uma escalada sem precedentes.

Mas os descalabros na Saúde não se restringem às esquisitices de Bob Jr. Foi por ordem de Trump que em janeiro os EUA se tornaram o primeiro país na história a se retirar da OMS, sob uma ordem executiva que foi contestada pela Sociedade de Doenças Infecciosas da América (IDSA): “um abandono míope e equivocado de nossos compromissos globais de saúde”.