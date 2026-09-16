Delúbio propõe valorização do salário dos professores e 30 alunos por sala

Delúbio propõe novo modelo para educação com valorização de professores e até 30 alunos por sala

Professor de formação, candidato a deputado federal defende mudanças na organização do ensino, ampliação do acesso à tecnologia e fortalecimento da formação universitária

O candidato a deputado federal Delúbio Soares (PT) defendeu mudanças na estrutura da educação pública brasileira, com valorização dos professores, redução do número de estudantes por sala de aula e ampliação do acesso à tecnologia. Professor de formação, Delúbio coloca a educação como uma das principais bandeiras de sua candidatura à Câmara dos Deputados.

Ao apresentar suas propostas para a área, Delúbio defendeu que as salas de aula tenham, no máximo, 30 estudantes e que os profissionais da educação tenham melhores condições de trabalho e remuneração compatível com a importância da atividade.

O candidato também propôs uma reorganização das responsabilidades sobre a educação pública, com maior participação do governo federal na oferta e no financiamento do ensino.

Para Delúbio, a melhoria da educação passa ainda pela garantia de infraestrutura e acesso às ferramentas tecnológicas necessárias à formação dos estudantes. Ele defendeu que os jovens tenham condições de utilizar computadores, celulares e outros recursos que permitam ampliar o acesso ao conhecimento.

“Não pode ter um aluno que não tenha computador em casa e que não tenha um telefone”, afirmou ao abordar a necessidade de inclusão tecnológica dos estudantes.

Formação para chegar à universidade

Delúbio também relacionou a melhoria da educação básica à ampliação das oportunidades de ingresso no ensino superior. Segundo ele, a escola deve oferecer condições para que os jovens desenvolvam a formação necessária para chegar à universidade.

A proposta inclui ainda o fortalecimento das instituições de ensino superior e da pesquisa. Delúbio defendeu universidades com maior capacidade de formar graduados, mestres, doutores e pesquisadores.

A educação ocupa papel central na trajetória pessoal e política do candidato. Delúbio foi o primeiro integrante de sua família a cursar o ensino superior, formou-se em Matemática e atuou como professor antes de ampliar sua participação no movimento sindical.

Sua atuação junto aos trabalhadores da educação em Goiás antecedeu a participação na construção da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e sua trajetória na direção nacional do Partido dos Trabalhadores.

Na campanha para deputado federal, Delúbio tem defendido a educação básica como prioridade e associado investimentos no setor à redução das desigualdades e ao desenvolvimento do país.