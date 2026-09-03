Delúbio acompanha ministro Boulos em Goiânia nesta 5ª-feira

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (Psol), estará em Goiânia nesta quinta-feira (03/09) para uma plenária com movimentos sociais, partidos da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), forças do campo progressista e candidatos da Coligação Goiás Pode Mais. O encontro será realizado a partir das 18 horas, no K Hotel, no Jardim Goiás.

O candidato a deputado federal pelo PT, Delúbio Soares, convida a militância, movimentos sociais, apoiadores e a população para participar do encontro. Para Delúbio, a presença de Boulos em Goiânia representa uma oportunidade de ampliar o diálogo sobre os desafios de Goiás e contribuir para a construção coletiva do programa do futuro governo Lula.

“É um momento importante para debater o futuro do nosso Estado, apresentar propostas e fortalecer a mobilização para a vitória do presidente Lula. Quero convidar todos e todas a participarem dessa plenária e darem sua contribuição para esse projeto”, afirma Delúbio Soares.

A plenária terá como foco o diálogo com os movimentos sociais, a conjuntura política e a construção de propostas para Goiás.

Boulos já esteve em Goiânia nos dias 25 e 26 de fevereiro deste ano, quando participou de uma plenária na Associação dos Docentes da Universidade Federal de Goiás (Adufg), com o tema “Soberania Popular e Desafios da Conjuntura”. Na ocasião, também debateu direitos trabalhistas, participação popular e pautas como o fim da escala 6×1.

Durante a passagem pela capital, o ministro também participou da abertura do programa federal Governo do Brasil na Rua, realizado na Feira Morada do Sol, na Região Noroeste de Goiânia. A iniciativa levou serviços gratuitos à comunidade, incluindo atendimentos de saúde, perícias do INSS, vacinação e microchipagem de animais.

Plenária com o ministro Guilherme Boulos

📅 Quinta-feira, 3 de setembro

🕕 18 horas

📍 Auditório do K Hotel – Av. Dep. Jamel Cecílio, 2550, Jardim Goiás, Goiânia

Convite de Delúbio Soares: venha participar, debater propostas e contribuir para a construção do futuro de Goiás e do Brasil.