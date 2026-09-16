Daniel Vilela reúne 5 mil em Aparecida

Mais de 5 mil pessoas participaram, nesta terça-feira (15/9), do “Dia do 15”, mobilização da coligação Pra Goiás Seguir em Frente em apoio à reeleição do governador Daniel Vilela (MDB), no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. Realizado em uma data que coincide com o número de Daniel nas urnas, o encontro reuniu o candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD), 123 prefeitos, além de vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todos os municípios goianos. Também participaram os candidatos ao Senado Gracinha Caiado (União Brasil), Gustavo Mendanha (PRD), Vanderlan Cardoso (PSD) e Zacharias Calil (MDB). Mesmo realizado em uma terça-feira, o evento se tornou o maior ato da campanha do emedebista até o momento.

Daniel relacionou a presença de milhares de apoiadores à confiança construída pelo grupo político nos últimos anos e destacou o simbolismo de realizar o encontro em Aparecida de Goiânia. O governador lembrou que os comícios perderam espaço nas campanhas eleitorais, mas afirmou que a presença do público demonstrou a capacidade de mobilização da coligação. “Quem consegue fazer um comício? Quem tem credibilidade, quem tem confiança, quem desperta entusiasmo nas pessoas”, afirmou. “Temos de agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de podermos conversar sobre esse momento importante da nossa campanha e da vida política de Goiás”, acrescentou.

A menos de três semanas do primeiro turno, Daniel aproveitou o ato para apresentar compromissos para um novo mandato e defender a manutenção das políticas adotadas desde a gestão de Caiado. Citou educação, a política social, saúde, infraestrutura e segurança pública como prioridades. “Podem ter a certeza absoluta da minha determinação, do meu comprometimento de fazer com que as nossas conquistas alcançadas não sejam perdidas ao longo dos próximos anos”, declarou. Na saúde, anunciou para dezembro a previsão de inauguração da Policlínica de Mozarlândia, citou a aquisição de um prédio para o novo Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) e o projeto de transformar a atual estrutura do Hugo em Hospital da Mulher.

Política adotada

Na segurança pública, o emedebista reafirmou a proposta de manter a política adotada pelo Estado e ampliar o uso de inteligência e tecnologia pelas forças policiais. Daniel também defendeu a continuidade dos investimentos em infraestrutura, com novas rodovias voltadas à logística e ao escoamento da produção. “Goiás continuará, ao longo dos próximos quatro anos, com obras estruturantes. E a política de segurança pública seguirá com tolerância zero contra a bandidagem”, afirmou. “Vamos avançar com inteligência e tecnologia, respaldando os nossos policiais para que continuem garantindo tranquilidade plena aos goianos”, pontuou.

Com a saúde restabelecida após internação hospitalar, Ronaldo Caiado fez questão de participar da mobilização e utilizou o discurso para defender a eleição de Daniel. O ex-governador disse enxergar nas manifestações recebidas durante a campanha um ambiente favorável à continuidade do grupo. “Fiz questão de estar aqui nesse grande evento, que, sem dúvida nenhuma, simboliza a vitória de Daniel Vilela no primeiro turno. Isso é o que se sente pelas ruas”, afirmou. Caiado também destacou a autonomia de Daniel para conduzir o Estado e pediu mobilização da base nesta reta final da campanha. “Ele tem coragem e vai dar continuidade em Goiás ao nosso trabalho”, completou.

Os quatro candidatos ao Senado presentes também discursaram em apoio a Daniel e pediram participação da militância nas semanas finais. Gracinha Caiado destacou a dimensão do público. “Que alegria poder ver aqui nesta noite essa praça lotada. O que vem em mente é que o Estado, que foi transformado, deu certo”, disse. Vanderlan Cardoso defendeu a intensificação da campanha: “Precisamos levar para mais pessoas a mensagem do 15, colar o número 15 no carro e pedir o voto”. Gustavo Mendanha afirmou que a mobilização precisa continuar até o primeiro turno, enquanto Zacharias Calil ressaltou a unidade da base. “Essa multidão atendeu ao chamado do Dia do 15. Somos uma base unida e vamos vencer no primeiro turno”, declarou.

Lideranças de todas as regiões

Anfitrião do encontro, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), agradeceu aos prefeitos e demais lideranças que se deslocaram de diferentes regiões para participar da mobilização. Ele relacionou seu apoio à parceria entre o Governo de Goiás e as administrações municipais. “Vamos intensificar nossas ações pelo nome do nosso governador Daniel Vilela, que tem proporcionado aos municípios, e Aparecida não é diferente, condições de avançar, desenvolver e gerar oportunidades à nossa população”, afirmou. “Obrigado a todos os prefeitos, vereadores, líderes e primeiras-damas que vieram participar deste grande ato do Dia 15.”

O prefeito de Trindade, Marden Júnior (MDB), também usou a data como referência à reta final da disputa. Segundo ele, um novo mandato deve combinar a continuidade das políticas atuais com novas iniciativas de tecnologia e inovação. “Chegamos ao dia 15, um dia marcante para que Goiás possa continuar nos trilhos que o governador Caiado deixou”, afirmou. Para Marden, Daniel assume o Estado em um cenário diferente daquele encontrado no início da gestão anterior e terá condições de ampliar políticas e projetos. “Daniel tem o compromisso de dar continuidade, além de avançar com uma pegada tecnológica e de inovação”, disse.

O “Dia do 15” também buscou integrar as campanhas majoritária e proporcionais que compõem a coligação. A base reúne MDB, Republicanos, Podemos, Mobiliza, Democrata, Agir, PSD e Avante, além da Federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade, e da Federação União Progressista, composta por União Brasil e Progressistas. Coordenador da campanha na Região Metropolitana de Goiânia, Paulo Ortegal afirmou que a presença de mais de 5 mil pessoas em um dia útil superou a expectativa da organização. “Em uma plena terça-feira, superamos a nossa expectativa. É uma demonstração da mobilização em torno da mensagem de continuidade”, afirmou.