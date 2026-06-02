Daniel suspende agenda e presta solidariedade às famílias de estudantes mortos em acidente

Governador decretou luto oficial de três dias em Goiás e determinou suspensão das aulas da rede estadual em Sanclerlândia e Córrego do Ouro após morte de cinco estudantes na GO-518

O governador Daniel Vilela suspendeu a agenda oficial desta terça-feira (02/06) para se deslocar até Córrego do Ouro, no Oeste goiano, onde irá prestar solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do grave acidente registrado no início da noite de segunda-feira (1º/06), na GO-518, entre os municípios de Sanclerlândia e Córrego do Ouro.

Daniel cumpriria agenda nesta terça-feira em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal.

Estudantes mortos em acidente

A tragédia resultou na morte de cinco estudantes da rede estadual de ensino, alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, localizado em Sanclerlândia. Os jovens moravam em Córrego do Ouro e retornavam para casa após o período de aulas quando ocorreu o acidente.

Em nota oficial, Daniel Vilela afirmou ter recebido a notícia “com muita tristeza” e destacou que a perda dos estudantes coloca todo o Estado em luto.

“Neste momento tão difícil, me solidarizo com os familiares, amigos, professores e toda a comunidade escolar. A partida desses jovens deixa Goiás de luto”, declarou o governador.

O chefe do Executivo estadual também determinou que as equipes do Estado prestem toda a assistência necessária às vítimas e às famílias atingidas pela tragédia.

Os estudantes feridos foram inicialmente socorridos em unidades da região e posteriormente transferidos para o Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos (HESLMB) e para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde recebem atendimento especializado.

Em respeito à memória dos estudantes, o Governo de Goiás decretou luto oficial de três dias em todo o estado e suspendeu as aulas da rede estadual nos municípios de Sanclerlândia e Córrego do Ouro.