Daniel recebe apoios de prefeitos e lideranças políticas no Sudoeste

O governador e candidato à reeleição pela coligação Pra Goiás Seguir em Frente, Daniel Vilela (MDB), abriu nesta quarta-feira (9/9) a agenda de campanha no Sudoeste com uma caminhada pelo Centro de Jataí, sua cidade natal. Ao lado de apoiadores, comerciantes, moradores e lideranças políticas, Daniel percorreu a Avenida Goiás em clima de festa e destacou […]

4 min de leitura

Imagem destacada do post: Daniel recebe apoios de prefeitos e lideranças políticas no Sudoeste

O governador e candidato à reeleição pela coligação Pra Goiás Seguir em Frente, Daniel Vilela (MDB), abriu nesta quarta-feira (9/9) a agenda de campanha no Sudoeste com uma caminhada pelo Centro de Jataí, sua cidade natal. Ao lado de apoiadores, comerciantes, moradores e lideranças políticas, Daniel percorreu a Avenida Goiás em clima de festa e destacou a emoção de iniciar o dia de campanha no município onde estão suas raízes.

“É o primeiro ato de campanha na minha cidade natal, onde estão as minhas origens, a minha raiz”, afirmou.

Ao reforçar sua ligação pessoal e política com Jataí, Daniel lembrou o legado do pai, o ex-governador Maguito Vilela, e nomes históricos do MDB, como Iris Rezende e o ex-prefeito Humberto Machado. “Voltarei aqui ao longo da campanha, reforçando o meu compromisso com a minha cidade, terra do meu saudoso pai, Maguito Vilela, com essa região e, naturalmente, contando com todos os meus conterrâneos”, disse. “Pedimos o empenho e a oportunidade para continuar governando e fazendo muito por Goiás, porque nós podemos fazer ainda mais nos próximos quatro anos.”

Daniel também apresentou os investimentos que vão preparar o Sudoeste para um novo ciclo de desenvolvimento, especialmente na infraestrutura. O governador citou as obras das GOs 178 e 180, a previsão de início da GO-206 e intervenções nas regiões de Mineiros e Perolândia. São mais de 80 obras rodoviárias em execução ou planejadas em Goiás para melhorar a logística, abrir novas fronteiras agrícolas e fortalecer o setor produtivo. “Isso será um grande fator competitivo para Goiás ao longo dos próximos anos”, afirmou.

daniel em jatai

O candidato do MDB fez um giro por vários municípios do Sudoeste goiano com a defesa de novos investimentos para fortalecer o agronegócio e ampliar a infraestrutura de uma das principais regiões produtoras do Estado. Depois de passar por Santa Rita do Araguaia e Portelândia, Daniel liderou carreatas em Perolândia e Mineiros, onde reafirmou o compromisso de manter a parceria com os municípios e criar melhores condições para produção, escoamento e desenvolvimento regional. Em seguida o candidato esteve também em São Simão e Paranaiguara e retornou a Santa Helena onde foi recepcionado por milhares de apoiadores.

“Temos rodado bastante o Estado, conversando com as pessoas, mostrando que Goiás precisa seguir em frente, não pode parar no tempo, não pode andar para trás. Ganhando as eleições, vamos continuar com a forte parceria e muitos investimentos na nossa região Sudoeste”, afirmou Daniel. Ao destacar a receptividade encontrada nas quatro cidades, o governador reforçou a confiança na mobilização regional. “Tenho certeza de que os goianos do Sudoeste também acreditam muito que Goiás tem que seguir em frente.”

WhatsApp Image 2026 09 09 at 14.10.53

Daniel destacou que o novo ciclo de investimentos em infraestrutura terá impacto direto na competitividade do agronegócio. Atualmente, Goiás possui 81 obras rodoviárias em andamento, que somam R$ 5 bilhões. “Os investimentos que nós temos feito aqui são fundamentalmente para potencializar esse setor, que é o mais importante da nossa economia. A gente vê o entusiasmo dos produtores e das pessoas vinculadas ao agro, percebendo que Goiás não pode parar”, disse. “Esse pacote de infraestrutura vai ser transformador e vai potencializar nosso setor rural”, completou.