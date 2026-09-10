Daniel recebe apoios de prefeitos e lideranças políticas no Sudoeste

O governador e candidato à reeleição pela coligação Pra Goiás Seguir em Frente, Daniel Vilela (MDB), abriu nesta quarta-feira (9/9) a agenda de campanha no Sudoeste com uma caminhada pelo Centro de Jataí, sua cidade natal. Ao lado de apoiadores, comerciantes, moradores e lideranças políticas, Daniel percorreu a Avenida Goiás em clima de festa e destacou a emoção de iniciar o dia de campanha no município onde estão suas raízes.

“É o primeiro ato de campanha na minha cidade natal, onde estão as minhas origens, a minha raiz”, afirmou. Ao reforçar sua ligação pessoal e política com Jataí, Daniel lembrou o legado do pai, o ex-governador Maguito Vilela, e nomes históricos do MDB, como Iris Rezende e o ex-prefeito Humberto Machado. “Voltarei aqui ao longo da campanha, reforçando o meu compromisso com a minha cidade, terra do meu saudoso pai, Maguito Vilela, com essa região e, naturalmente, contando com todos os meus conterrâneos”, disse. “Pedimos o empenho e a oportunidade para continuar governando e fazendo muito por Goiás, porque nós podemos fazer ainda mais nos próximos quatro anos.” Daniel também apresentou os investimentos que vão preparar o Sudoeste para um novo ciclo de desenvolvimento, especialmente na infraestrutura. O governador citou as obras das GOs 178 e 180, a previsão de início da GO-206 e intervenções nas regiões de Mineiros e Perolândia. São mais de 80 obras rodoviárias em execução ou planejadas em Goiás para melhorar a logística, abrir novas fronteiras agrícolas e fortalecer o setor produtivo. “Isso será um grande fator competitivo para Goiás ao longo dos próximos anos”, afirmou.

O candidato do MDB fez um giro por vários municípios do Sudoeste goiano com a defesa de novos investimentos para fortalecer o agronegócio e ampliar a infraestrutura de uma das principais regiões produtoras do Estado. Depois de passar por Santa Rita do Araguaia e Portelândia, Daniel liderou carreatas em Perolândia e Mineiros, onde reafirmou o compromisso de manter a parceria com os municípios e criar melhores condições para produção, escoamento e desenvolvimento regional. Em seguida o candidato esteve também em São Simão e Paranaiguara e retornou a Santa Helena onde foi recepcionado por milhares de apoiadores.

“Temos rodado bastante o Estado, conversando com as pessoas, mostrando que Goiás precisa seguir em frente, não pode parar no tempo, não pode andar para trás. Ganhando as eleições, vamos continuar com a forte parceria e muitos investimentos na nossa região Sudoeste”, afirmou Daniel. Ao destacar a receptividade encontrada nas quatro cidades, o governador reforçou a confiança na mobilização regional. “Tenho certeza de que os goianos do Sudoeste também acreditam muito que Goiás tem que seguir em frente.”

Daniel destacou que o novo ciclo de investimentos em infraestrutura terá impacto direto na competitividade do agronegócio. Atualmente, Goiás possui 81 obras rodoviárias em andamento, que somam R$ 5 bilhões. “Os investimentos que nós temos feito aqui são fundamentalmente para potencializar esse setor, que é o mais importante da nossa economia. A gente vê o entusiasmo dos produtores e das pessoas vinculadas ao agro, percebendo que Goiás não pode parar”, disse. “Esse pacote de infraestrutura vai ser transformador e vai potencializar nosso setor rural”, completou.