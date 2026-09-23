Daniel propõe a criação da Secretaria de Minas e Energia

O governador Daniel Vilela (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (23/9), durante o congresso Goiás Mineral 2026, em Goiânia, a criação da Secretaria Estadual de Minas e Energia, caso seja reeleito. Candidato pela coligação Pra Goiás Seguir em Frente, o emedebista reforçou que pretende ampliar o diálogo com o segmento da mineração e avançar no desenvolvimento econômico goiano, além de manter o Estado como protagonista na exploração das terras raras.

“Quero aqui comunicar, que sendo reeleito, irei criar a Secretaria de Minas e Energia para que a gente possa simbolizar o nosso compromisso, o nosso desejo de poder tomar medidas e ações fortes, impactantes”, afirmou ao reforçar que o objetivo é resguardar o potencial goiano e posicionar Goiás no centro das negociações que são pontos-chave na geopolítica mundial. “Goiás será protagonista desse debate no nosso país e no mundo inteiro”, afirmou.

Reunião de especialistas

O evento foi promovido pelo Sindicato da Indústria da Mineração do Estado de Goiás e Distrito Federal (Minde) e reuniu especialistas e representantes dos setores público e privado. “Nós precisamos avançar para construir soluções que vão permitir o avanço da nossa produção, lógico, respeitando o meio ambiente, tomando todas as precauções necessárias”, pontuou ao lembrar que Goiás ocupa a terceira posição do Brasil no segmento.

O governador garantiu que o diálogo com a atividade mineral estará aberto nos próximos quatro anos. “Sendo reeleito, espero ouvir as soluções, as boas sugestões que eu sei que todos os senhores e as senhoras têm para colaborar com um governo mais eficiente, um governo mais colaborativo com o setor produtivo e, principalmente, o setor mineral no nosso estado”, acrescentou. “O nosso governo terá que ter um entendimento da importância socioeconômica do setor mineral para o nosso estado”, ressaltou.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), André Rocha, lembrou que o setor apresenta desafios pela frente. “Nós estamos conhecendo o presente e, ao mesmo tempo, com as ações, com políticas públicas assertivas, com a participação do Governo, construindo o futuro”, afirmou. “Temos acompanhado o trabalho do seu governo com atenção especial, a questão da mineração, não só aos setores de minerais críticos, mas a mineração como um todo. Temos vários desafios, alguns desafios inclusive na parte ambiental”, disse.

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Nova Secretaria

Goiás tem uma das maiores e mais diversificadas reservas minerais do Brasil, incluindo níquel, cobre, nióbio, lítio e terras raras. O governador ressaltou que a nova proposta de estrutura administrativa colabora para que Goiás assuma vanguarda na área, além de avanços em biocombustíveis e energias renováveis. “Se não formos ousados, comprometidos, corremos um grande risco de ficar para trás nessa história com um ativo de grande riqueza que temos aqui no nosso Estado”, alertou. Para o emedebista há uma oportunidade histórica. “Não podemos perder o boom da história”, afirmou ao defender que Goiás avance no processamento de matérias-primas, gerando emprego, renda e desenvolvimento.

O governador destacou ainda o compromisso do Governo de Goiás com o desenvolvimento equilibrado do Nordeste Goiano, região que concentra as principais reservas de terras raras. “O governo vai fazer todos os esforços necessários para garantir também um desenvolvimento equilibrado da cidade e da região”. Daniel ressaltou ainda que há a expectativa da população local. “O Nordeste Goiano anseia por isso. Uma região que ficou durante muito tempo esquecida e vem recebendo muitos investimentos estruturantes”, citou.