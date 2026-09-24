Daniel promete continuar o programa casas a custo zero

A política habitacional implantada na gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e mantida pelo governador e candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB) já garantiu a entrega de 7.244 casas a custo zero a famílias goianas. Outras 916 unidades estão concluídas e aguardam a entrega das chaves, elevando para 8.160 o número de moradias prontas em todo o Estado. A previsão é chegar a 10 mil casas entregues até dezembro. Candidato à reeleição, Daniel assume o compromisso de ampliar o programa Pra Ter Onde Morar – Construção nos próximos quatro anos, caso seja reconduzido ao cargo.

A continuidade da política habitacional já vinha sendo defendida por Daniel antes mesmo da campanha. Em abril deste ano, o governador assegurou a manutenção do programa. “Enquanto eu for governador, esse programa não vai parar”, afirmou. Daniel também defendeu a expansão territorial da iniciativa: “O objetivo desse programa é alcançar todas as famílias que se encontram em uma condição de pobreza ou extrema pobreza. E nós vamos levar isso a todos os municípios de Goiás.”

Programa habitacional

Presente atualmente em 192 dos 246 municípios goianos, o Pra Ter Onde Morar – Construção é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como diferencial a entrega dos imóveis sem qualquer custo aos beneficiários. O investimento público já pago chega a R$ 1,3 bilhão, utilizado integralmente na construção das unidades. A proposta para um novo mandato é ampliar o alcance da iniciativa, levando novas moradias gratuitas a mais municípios e aumentando o número de famílias atendidas.

Daniel associou a manutenção do programa à continuidade das políticas implantadas por Caiado. “Fico muito feliz de, na sequência do trabalho que o governador Ronaldo Caiado empreendeu no estado, manter as entregas, os programas e as ações”, afirmou. Na mesma ocasião, destacou o impacto da moradia na vida das famílias beneficiadas. “A verdadeira razão da política é mudar a vida das pessoas para melhor. Estamos virando a chave da vida das pessoas, e garantindo que elas tenham uma vida mais feliz e abençoada.”

Entrega de moradias

Além dos números, a entrega das moradias representa uma mudança direta no orçamento das famílias que deixam de comprometer parte da renda com aluguel. Em São Luís de Montes Belos, Lorena Souza de Oliveira, de 36 anos, recebeu as chaves em julho e passou a planejar o uso do dinheiro que antes era destinado à locação para fazer melhorias na nova residência. “Vou morar aqui com meus três filhos e a primeira coisa que quero fazer é dormir tranquila, sem preocupação”, afirmou.

Em Marzagão, Ana Cássia Cardoso recebeu sua moradia e também destacou a possibilidade de deixar o aluguel. “Meu coração é só gratidão. É o sonho de todo mundo ter a casa própria e sair do aluguel, e eu consegui. Estou muito satisfeita com tudo que estou vendo aqui, é de muita qualidade”, disse.