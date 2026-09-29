Daniel faz campanha em Goiânia e Trindade

A reta final da campanha pela reeleição do governador Daniel Vilela (MDB) ganhou força nas ruas da Região Metropolitana nesta segunda-feira (28/9). Mobilizações realizadas em Trindade e Goiânia reuniram apoiadores, lideranças políticas e integrantes das forças de segurança em defesa da continuidade do projeto liderado pelo emedebista em Goiás.

Em Trindade, cerca de mil pessoas participaram de um comício na Vila Perpétuo Socorro, liderado pelo prefeito Marden Júnior (União Brasil). Recebido por apoiadores e lideranças locais, Daniel destacou a parceria com a gestão municipal e pediu empenho do grupo na reta final. “Quero reforçar o pedido de apoio, reforçar o nosso compromisso com Trindade, com o prefeito Marden, que é um amigo irmão. Nós vamos estar sempre juntos”, afirmou.

Trabalho que não para

Marden convocou os apoiadores a intensificarem o trabalho nesta última semana de campanha e reforçou a mobilização pela reeleição do governador. “Aqui não tem cacique político; tem pessoas que trabalham dia e noite por acreditar nos nossos propósitos”, declarou. Daniel, por sua vez, garantiu que Trindade continuará tendo protagonismo político e administrativo em um eventual novo mandato.

Candidato a vice-governador, Luiz do Carmo (PSD) ressaltou sua ligação de cerca de 50 anos com Trindade e defendeu a implantação de um anel viário no município. Também participaram do comício o candidato ao Senado Zacharias Calil (MDB), os deputados Doutor Antônio (Solidariedade) e Cristiano Galindo (Solidariedade), o vice-prefeito Juan Darrot (MDB), o presidente da Câmara Municipal, Weslley Cabeção (PRD), além de outras lideranças locais.

Em Goiânia, integrantes da Polícia Penal e lideranças políticas participaram de encontro promovido pelo deputado estadual e candidato à reeleição Talles Barreto (União Brasil). Daniel destacou os avanços conquistados pela categoria e afirmou que, se reeleito, manterá as portas abertas para novas reivindicações. “Continuarei com o mesmo princípio, da mesma forma, de portas abertas, para que a gente possa continuar avançando”, afirmou.

Resultados alcançados

O governador também atribuiu à Polícia Penal parte dos resultados alcançados na segurança pública e ressaltou o controle do sistema prisional. “Nós não estaríamos hoje vivendo no estado mais seguro do Brasil”, disse. Daniel lembrou a formação recente de 400 policiais penais e prometeu seguir trabalhando pela valorização da corporação.

Talles Barreto defendeu a continuidade dos avanços e afirmou: “Nós temos a melhor Polícia Penal do Brasil”. A candidata ao Senado Gracinha Caiado (União Brasil), o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (União Brasil), e o diretor-geral da Polícia Penal, Josimar Pires, também participaram do encontro. As duas mobilizações foram marcadas por homenagens ao deputado estadual Amilton Filho (MDB), morto no último sábado, vítima de uma acidente de trânsito.