Daniel e Leandro acertam parceria nos 104 anos de Aparecida

Durante desfile cívico-militar em comemoração aos 104 anos de Aparecida de Goiânia, realizado nesta segunda-feira (11/05), no Parque da Família, o governador Daniel Vilela destacou a relevância do município, que é a segunda cidade mais populosa de Goiás e dona da terceira maior economia do estado.

O chefe do Executivo goiano chamou a cidade de “modelo e referência”, e ainda ressaltou os bons frutos da parceria entre o Governo de Goiás e a prefeitura.

“A cidade viveu uma transformação na qualidade de vida e nos serviços oferecidos pela prefeitura e pelo governo estadual. Aumenta, a cada ano, a sua participação na força econômica de Goiás. Estou muito feliz por, neste momento, dar continuidade à gestão do governador Ronaldo Caiado e proporcionar ao prefeito Leandro Vilela a condição de resgatar tudo aquilo que foi realizado aqui pelo meu saudoso pai Maguito Vilela”, disse Daniel. Estudantes durante desfile cívico-militar em comemoração aos 104 anos de Aparecida de Goiânia (Foto: Romullo Carvalho)

O governador relembrou a formação de Aparecida e os avanços dos últimos anos.

“Por mais que tenha se constituído como uma cidade formada por pessoas migrantes, que vieram de outros estados e municípios, hoje ela tem vida própria. A população tem autoestima e eventos comemorativos como este se firmam cada vez mais”, salientou o Daniel. “São importantes para consolidarmos esse espírito coletivo em defesa da cidade, de querer bem, defender e lutar por ela”, completou.

À frente do Executivo municipal desde janeiro de 2025, o prefeito Leandro Vilela destacou que Aparecida de Goiânia, hoje a 41ª maior cidade do país e com população superior à de seis capitais brasileiras, ainda preserva características acolhedoras com “uma população hospitaleira”.

“Aqui está o governador Daniel Vilela, filho do eterno prefeito Maguito Vilela, que trouxe para Aparecida um processo de transformação, dignidade e de vida melhor a todos. Estamos juntos, recompondo a cidade daquilo que recebemos, trabalhando na reconstrução, mas também na construção de dias melhores para todos”, pontuou o gestor.

Leandro ressaltou que o Governo de Goiás sempre foi parceiro da cidade. O Estado, desde 2019, já investiu mais de R$ 100 milhões para reformas e construção de escolas, além da entrega de mais de 15 mil Chromebooks a estudantes da rede pública do município. Uniformes, tênis e kits escolares foram distribuídos a mais de 40 mil alunos.

Na saúde, mais de R$ 915 milhões foram investidos na cidade durante esse período. O Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa) é referência no país e figura entre as 100 melhores unidades de saúde pública do Brasil.

“As coisas não acontecem por acaso. São fruto de muito trabalho e esforço. Nosso time, liderado pelo governador Daniel Vilela, ao lado de vereadores, deputados estaduais e federais, e pela comunidade toda integrada vai entregar muito para Aparecida e proporcionar melhor qualidade de vida à população”, projetou o prefeito.

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O Governo de Goiás seguirá presente em Aparecida de Goiânia na semana de seu aniversário. Conforme adiantou Daniel Vilela, será anunciado um novo investimento no recapeamento urbano da cidade. Em breve, também será dada a ordem de serviço para a duplicação da avenida que liga o novo Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot) até o Vale das Pombas.

“Será de grande importância para a mobilidade e a logística”, confirmou o governador.

Com investimento estadual de R$ 100 milhões, o Dianot se tornará o segundo maior parque industrial de Goiás, com infraestrutura modernizada para o assentamento de empresas. A estrutura deve ser entregue ainda em 2026, com previsão de gerar mais de 16 mil empregos diretos e indiretos.