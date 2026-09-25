Daniel defende segurança e saúde

Governador e candidato à reeleição destaca transformações dos últimos sete anos e meio e detalha projetos e novos investimentos para os próximos quatro anos

Com resultados apresentados em áreas estratégicas e novas propostas para o futuro, o governador e candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB) defendeu, durante debate promovido nesta quinta-feira (24/9) pela Rádio CBN e pelo jornal O Popular, a continuidade das ações realizadas ao longo dos últimos sete anos e meio e a ampliação das políticas públicas em Goiás. Segurança, combate à violência contra a mulher, saúde, preservação ambiental, qualificação profissional e transporte coletivo estiveram entre os temas abordados. “Temos avançado muito e precisamos avançar mais. É um desafio diário”, disse.

Sobre segurança pública, Daniel enfatizou que a área é a mais bem avaliada pela população goiana, com índice de 70%, segundo pesquisa Genial/Quaest de julho. Ao tratar da violência contra a mulher, afirmou que o feminicídio é uma epidemia nacional e defendeu que o enfrentamento considere o local onde a maior parte dos crimes ocorre. “Nós temos que discutir o centro do debate, que se trata do fato de 84% desses feminicídios acontecerem dentro de casa”, apontou. O candidato citou o trabalho já realizado pelo Estado, como as 22 delegacias especializadas no atendimento à mulher, os batalhões Maria da Penha e as chamadas Salas Lilás, e informou que todos os autores de feminicídios registrados em Goiás em 2025 foram presos. “Aqui em Goiás nós não damos moleza para bandido e para agressor”, pontuou.

Rede Mulher Segura

Daniel anunciou a criação da Rede Mulher Segura, que deverá articular ações de diferentes áreas do poder público, incluindo segurança, saúde, educação e assistência social. Também falou do desenvolvimento de soluções tecnológicas para permitir que mulheres peçam ajuda antes que situações de violência evoluam para crimes mais graves. “Eu vou liderar, como governador, a construção dessa rede segura da mulher”, disse. “Podem ter certeza absoluta: assim como nós fizemos a redução da criminalidade em média em 90% de todos os tipos de crimes ao longo desses últimos anos, com o governador Ronaldo Caiado e eu na condição de vice-governador, nós também vamos avançar no combate ao feminicídio.”

Sobre a saúde, Daniel falou da transformação do atual prédio do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) em um Hospital da Mulher e Maternidade de Alto Risco, após a transferência da unidade para uma nova estrutura adquirida recentemente pelo Estado. “Vou reformar o atual prédio do Hugo e fazer o melhor Hospital da Mulher do Brasil aqui. Vamos continuar ampliando”, declarou. O candidato também mencionou as obras e reformas em unidades de saúde de Formosa, Jaraguá e Aparecida, além da conclusão do hospital de Trindade. A proposta é ampliar a oferta de atendimento especializado e melhorar a estrutura da rede estadual, que já avançou consideravelmente nos últimos sete anos, passando de 16 para 31 unidades de saúde em todo o Estado.

Na área ambiental, o governador destacou que Goiás apresentou redução no desmatamento do Cerrado. Houve queda de 44% no desmatamento entre 2025 e 2026, enquanto a produção agrícola cresceu 23% no mesmo período. “Ou seja, estamos fazendo o que é defendido no mundo inteiro: avançar na produção, preservando o nosso meio ambiente”, disse. Ele também informou uma redução de 53% nas queimadas e destacou a inovação apresentada neste mês: o uso de inteligência artificial para monitorar as condições climáticas e acelerar o acionamento do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

Mercado de trabalho

Ao tratar do mercado de trabalho do futuro, o candidato apresentou iniciativas voltadas à formação profissional e ao desenvolvimento de habilidades digitais e enfatizou que “Goiás tem avançado na qualificação dos jovens”. Ele citou as Escolas do Futuro, que combinam ensino regular e cursos profissionalizantes, o programa Bolsa Estudo, com auxílio financeiro para combater a evasão escolar, e o Goiás Pelo Mundo, que oferece experiências internacionais e contato com outros idiomas. “Logo que assumi o governo, criamos o Centro de Ensino Profissionalizante Paulo Vargas, onde vamos concentrar todo o ensino profissionalizante para qualificar os nossos jovens e garantir a eles uma oportunidade de trabalho na sua vida adulta”, mencionou.

Ao longo do debate, Daniel defendeu a modernização da administração pública por meio da tecnologia. Ele afirmou que o Estado já utiliza inteligência artificial na educação e na segurança pública e citou o projeto IA Contra o Crime, que já contribuiu para solucionar mais de 2,5 mil crimes. O candidato anunciou ainda a expansão dos serviços públicos digitais no WhatsApp: atualmente, dez serviços estão disponíveis no aplicativo, e a intenção é levar para a plataforma os 700 serviços já digitalizados. “Nosso objetivo é utilizar tecnologia e inteligência artificial para modernizar a máquina pública, reduzir a burocracia, otimizar o trabalho do servidor e facilitar a vida do cidadão.”

Por fim, Daniel destacou os avanços realizados no transporte coletivo da Grande Goiânia, como a reforma de terminais e a renovação da frota. Mais de R$ 2 bilhões já foram investidos no sistema, sem aumento da tarifa para os usuários, que segue congelada em R$ 4,30 desde 2019. “Nós avançamos muito ao longo desses últimos sete anos e meio, reformamos terminais, renovamos grande parte da frota e também mantivemos congelada a tarifa de R$ 4,30”, complementou. Para um eventual novo mandato, defendeu a continuidade dos investimentos e a ampliação das medidas para melhorar o serviço.

Nas considerações finais, Daniel afirmou que Goiás vive um momento extraordinário e citou alguns feitos da gestão. “Temos hoje a melhor segurança pública do Brasil; a maior e melhor rede de proteção social, que retirou da condição de extrema pobreza mais de 600 mil famílias. A melhor educação pública do Brasil: das 10 melhores escolas, sete delas estão em Goiás. Temos avançado fortemente numa política habitacional, e podem ter a certeza absoluta que, me dando a confiança de continuar esse trabalho, Goiás continuará tendo o melhor governo do Brasil e vai continuar no caminho seguro”, finalizou.