Daniel abre 16 pontos de frente sobre adversários

A pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira (30), aponta que Daniel Vilela (MDB) lidera a corrida eleitoral ao governo de Goiás com 37% das intenções de voto. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) aparece na segunda colocação, com 21%, seguido pelo senador Wilder Morais (PL), que soma 11%. A margem de erro é de 3 pontos.

Entre os demais nomes testados no cenário de primeiro turno, Luis Cesar Bueno (PT) tem 3% e Cíntia Dias (PSOL) anota 1%. A candidata Luciana Amorim (UP) não pontuou. Os eleitores indecisos representam um contingente alto, marcando 20%, enquanto brancos, nulos e os que não pretendem votar somam 7%.Play Video

Segundo turno

O levantamento também simulou cenários de segundo turno para o Palácio das Esmeraldas. Em um eventual embate direto contra o candidato tucano, Daniel Vilela venceria com 52% da preferência do eleitorado, enquanto Marconi Perillo anota 28%. Os brancos e nulos são 8%, e 12% estão indecisos.

Em uma segunda simulação, testando a disputa contra o principal nome da direita no estado, o emedebista amplia a sua vantagem. Vilela bate Wilder Morais por 54% a 16%. Neste cenário, 12% declaram voto branco ou nulo, e a parcela de indecisos sobe para 18%.

Rejeição

O índice de rejeição é um dos grandes obstáculos para o PSDB no estado. Segundo a Quaest, 46% não votariam em Perillo de jeito nenhum. Wilder Morais é rejeitado por 21% dos eleitores, seguido de perto por Vilela, que tem 20% de rejeição, e pelo petista Bueno, com 18%.

O bom desempenho do líder da pesquisa está atrelado à popularidade da atual gestão executiva. O governo de Ronaldo Caiado é aprovado por 87% dos goianos e desaprovado por apenas 7%. Na contramão, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem rejeição de 59% em Goiás, com apenas 35% de aprovação.