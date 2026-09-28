Comício de Flávio e Wilder reúne pouca gente em Goiânia

A uma semana das eleições, um ato de campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em Goiânia neste domingo (27) registrou público abaixo da expectativa criada por apoiadores do candidato à Presidência. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o senador sobre um carro elétrico cercado por simpatizantes, mas sem a multidão vista em antigas mobilizações lideradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As imagens repercutiram nas redes sociais e foram usadas por críticos para ironizar a mobilização na capital goiana. “Flopou muito o evento do Flávio Bolsonaro em Goiás”, escreveu um perfil no X ao compartilhar as gravações de um apartamento próximo à praça com poucos participantes.

O desempenho chamou atenção por ocorrer em Goiás, estado em que o bolsonarismo apresentou forte votação nas últimas eleições presidenciais. No segundo turno de 2022, Jair Bolsonaro recebeu 58,71% dos votos válidos no estado, contra 41,29% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio esteve em Goiânia para participar de uma motocarreata ao lado do senador Wilder Morais (PL), candidato ao governo de Goiás. Também acompanharam a mobilização os candidatos ao Senado Gustavo Gayer (PL) e Oseias Varão (PL), além do ex-deputado Major Vitor Hugo e outros apoiadores.

A concentração começou às 14h30 nas proximidades do Estádio Serra Dourada. O grupo saiu por volta das 16h e percorreu ruas da capital até a região do Parque Flamboyant e do Jardim Goiás, onde estavam previstos discursos dos candidatos.

Durante o trajeto, Flávio fez provocações ao presidente Lula e pediu que apoiadores intensifiquem a mobilização na reta final da campanha. O objetivo declarado pelo candidato do PL é ampliar sua votação e tentar decidir a disputa presidencial ainda no primeiro turno.

Em outro vídeo divulgado por Major Vitor Hugo, Flávio e integrantes da comitiva aparecem reagindo a uma manifestação feita por um morador da região. Nas imagens, apoiadores dirigem insultos a Lula.